Ministri vnútra SR a Rakúska sa zhodli na zmene ochrany hraníc
Ministri na stretnutí diskutovali aj o bezpečnostnej situácii v oboch krajinách.
Autor TASR
Bratislava 24. novembra (TASR) - Minister vnútra SR Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) a jeho rakúsky náprotivok Gerhard Karner sa zhodli na zmene prístupu k ochrane hraníc. Aj keď sa podľa nich počty ilegálnej migrácie podstatne znížili, diskutovali o tom, ako sprísniť opatrenia tak, aby tieto počty neboli vysoké. Poukázali na to, že v súčasnosti je potrebné chrániť hranice nielen na hraničných priechodoch, ale aj v rámci celého hraničného priestoru na oboch stranách. Ministri to uviedli v pondelok po ich bilaterálnom rokovaní, ktoré sa konalo na spoločnom kontaktnom pracovisku na hraničnom priechode Jarovce - Kittsee.
„Zhodli sme sa na tom, že bezpečnostná situácia, v akej sa nachádza nielen Slovensko, Rakúsko, ale aj celá Európa, je iná, ako to bolo pred tromi rokmi, keď sa cez balkánsku trasu dostali na Slovensko, ale aj do Rakúska desaťtisíce nelegálnych migrantov ročne, konkrétne v roku 2023 to bolo viac ako 50.000 nelegálnych migrantov, a že boj aj Európy, ale aj členských krajín (EÚ, pozn. TASR) s migráciou je úspešný a že chránime naše hranice,“ konštatoval Šutaj Eštok.
V kontexte nelegálnej migrácie diskutovali aj o Pakte o migrácii a azyle, súbore nových pravidiel EÚ na riadenie migrácie a azylového systému. Ministri sa zhodli na tom, že najhoršie, čo by mohol priniesť, je tzv. falošná solidarita. Tá by podľa slov Šutaja Eštoka znamenala pozvánku pre všetkých pašerákov, ktorí sem prinášajú nielen nelegálnych migrantov, ale aj zbrane, muníciu či drogy.
„Slovensko má možno inú pozíciu voči paktu, ako má dnes Rakúsko, ale na čom sa zhodneme, je určite silná ochrana vonkajších hraníc Schengenu, prístup k prehodnoteniu readmisií a návratov a rovnako je to spolupráca s tretími krajinami,“ sumarizoval Šutaj Eštok. Dodal, že nelegálna migrácia nie je iba problémom Rakúska a Slovenska, ale celej Európy a sveta. Podľa Karnera je potrebné sa odkloniť od systému kvót. Azylové konania by sa podľa neho mali presunúť mimo hraníc Európskej únie, najlepšie do tretích krajín alebo do tých, odkiaľ emigranti prichádzajú. Opatrenia však chcú nastaviť tak, aby neobmedzovali ľudí, ktorí cez hranice dennodenne prechádzajú, napríklad za prácou.
Ministri na stretnutí diskutovali aj o bezpečnostnej situácii v oboch krajinách. Pripomenuli tohtoročné tragické udalosti na školách v Grazi a Spišskej Starej Vsi, pri ktorých došlo k stratám na životoch. Tieto udalosti súvisia podľa Šutaja Eštoka s radikalizáciou spoločnosti. V tejto súvislosti vyzdvihol krok Rakúska obmedziť sociálne siete pre deti do 14 rokov. „Myslím si, že ak sa chceme baviť o deradikalizácii spoločnosti, tak je to dobrá inšpirácia, ktorou by sme napríklad mohli ísť,“ poznamenal Šutaj Eštok.
