Koalícia reaguje na inauguráciu prezidenta

Smer-SD: Inauguračný prejav prezidenta SR bol štátnický a vlastenecký



Na snímke nový prezident SR Peter Pellegrini pozdravuje ľudí pri odchode z Dómu svätého Martina po slávnostnej bohoslužbe slova Te Deum po jeho zložení sľubu prezidenta SR 15. júna 2024 v Bratislave. Foto: TASR - Jakub Kotian

M. Šutaj Eštok praje prezidentovi SR naplnenie vízie o spojenom Slovensku



Bratislava 15. júna (TASR) - Ministri zdôrazňujú po sobotnej inaugurácii prezidenta SR Petra Pellegriniho jeho politiku pokoja a zmierenia. Prajú mu úspešné vykonávanie prezidentského mandátu.," uviedol na sociálnej sieti minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD).Šéf slovenského rezortu diplomacie Juraj Blanár (Smer-SD) poukázal na to, že prezident je zároveň veliteľom Ozbrojených síl SR. "," zaželal novej hlave štátu. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč (Smer-SD) je hrdý na to, že Slovensko má prezidenta všetkých ľudí.Ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková (Hlas-SD) verí, že Pellegriniho politika pokoja a zmierenia nájde odozvu v spoločnosti a upokojí a zjednotí rozdelenú spoločnosť. "," zdôraznila.Do úradu nastupuje podľa podpredsedu vlády SR pre plán obnovy a eurofondy Petra Kmeca (Hlas-SD) sociálno-demokratický politik, "".Bratislava 15. júna (TASR) - Inauguračný prejav prezidenta SR Petra Pellegriniho bol štátnický a vlastenecký. TASR to uviedli z tlačového odboru strany Smer-SD.Strana považuje za dôležité, že v rámci inauguračného prejavu zaznelo, že sa Slovensko musí zomknúť a každý musí vedieť rešpektovať iné názory. "," zdôraznil Smer-SD.Predseda koaličného Hlasu-SD Matúš Šutaj Eštok praje novému prezidentovi SR Petrovi Pellegrinimu, aby sa jeho vízia o spojenom Slovensku a búraní vzájomných múrov stala čím skôr realitou.," uviedol Šutaj Eštok na sociálnej sieti.