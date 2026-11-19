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Ministri zdravotníctva krajín V4 budú rokovať v Piešťanoch
Ministri sa budú zaoberať tiež spoluprácou v oblasti ľudských zdrojov v zdravotníctve a zabezpečením flexibilného rámca EÚ na uznávanie odborných kvalifikácií.
Autor TASR
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Piešťany 19. novembra (TASR) - Ministri zdravotníctva krajín Vyšehradskej štvorky (V4) sa vo štvrtok a v piatok (20. 11.) stretnú na rokovaní v Piešťanoch aj za účasti eurokomisára pre zdravie a dobré životné podmienky zvierat Olivéra Várhelyiho. Venovať sa budú duševnému zdraviu, prevencii, personálnym otázkam v zdravotníctve i podpore biotechnológií v regióne V4. TASR o tom informovala Lenka Sameková z komunikačného odboru Ministerstva zdravotníctva SR.
Jednou z hlavných tém je spolupráca krajín V4 s ostatnými členskými štátmi Európskej únie a Európskou komisiou pri posilňovaní starostlivosti o duševné zdravie a prevencie, osobitne v prípade mladších generácií. Diskusia sa bude venovať aj možnostiam využitia vnútroštátnych skúseností, komplexných dôkazov a účinných opatrení.
Ministri sa budú zaoberať tiež spoluprácou v oblasti ľudských zdrojov v zdravotníctve a zabezpečením flexibilného rámca EÚ na uznávanie odborných kvalifikácií.
Súčasťou programu bude v piatok podpis memoranda o spolupráci medzi Slovenskou republikou a Českou republikou v oblasti diagnostiky a liečby onkologických ochorení. Na podujatí sa zúčastnia minister zdravotníctva SR Kamil Šaško (Hlas-SD) a minister zdravotníctva ČR Adam Vojtěch.
Po podpise memoranda je naplánované vyhlásenie ministrov. Okrem Šaška a Vojtěcha sa zúčastnia maďarský minister zdravotníctva Zsolt Csaba Hegedűs a poľská ministerka zdravotníctva Jolanta Sobierańska-Grenda.
Jednou z hlavných tém je spolupráca krajín V4 s ostatnými členskými štátmi Európskej únie a Európskou komisiou pri posilňovaní starostlivosti o duševné zdravie a prevencie, osobitne v prípade mladších generácií. Diskusia sa bude venovať aj možnostiam využitia vnútroštátnych skúseností, komplexných dôkazov a účinných opatrení.
Ministri sa budú zaoberať tiež spoluprácou v oblasti ľudských zdrojov v zdravotníctve a zabezpečením flexibilného rámca EÚ na uznávanie odborných kvalifikácií.
Súčasťou programu bude v piatok podpis memoranda o spolupráci medzi Slovenskou republikou a Českou republikou v oblasti diagnostiky a liečby onkologických ochorení. Na podujatí sa zúčastnia minister zdravotníctva SR Kamil Šaško (Hlas-SD) a minister zdravotníctva ČR Adam Vojtěch.
Po podpise memoranda je naplánované vyhlásenie ministrov. Okrem Šaška a Vojtěcha sa zúčastnia maďarský minister zdravotníctva Zsolt Csaba Hegedűs a poľská ministerka zdravotníctva Jolanta Sobierańska-Grenda.