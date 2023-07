Minulé leto v zahraničí ošetrili vyše 5600 Slovákov

Bratislava 30. júla (TASR) - Počas minulého leta v zahraničí ošetrili vyše 5600 poistencov zo Slovenska. Najčastejšie čerpali zdravotnú starostlivosť v Česku. Vyplýva to z údajov, ktoré TASR poskytli všetky zdravotné poisťovne. Dokopy za túto starostlivosť uhradili asi tri milióny eur.



Čerpanie zdravotnej starostlivosti v zahraničí od júna do augusta 2022 využilo 2423 poistencov štátnej Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP). Najviac ich ošetrili v Česku (1325), nasleduje Rakúsko (217) a Nemecko (212). Približne stovka poistencov potrebovala lekára počas návštevy Španielska, Maďarska a Chorvátska. "Išlo najmä o hospitalizácie, úhradu liekov a zubné ošetrenia," priblížila pre TASR Ivana Štefúnová z oddelenia komunikácie poisťovne. Celkové náklady za poskytnutú zdravotnú starostlivosť v zahraničí sa vyšplhali na vyše 1,3 milióna eur.



V súkromnej zdravotnej poisťovni Dôvera čerpalo v tomto období zdravotnú starostlivosť v zahraničí 1985 poistencov. Najviac v Chorvátsku (679), Česku (486) a Nemecku (229). V Rakúsku ošetrili 153 ľudí a v Maďarsku 147. "Najčastejšie išlo o ambulantné ošetrenia," spresnil pre TASR PR špecialista poisťovne Matej Štepianský. Celkovo Dôvera za túto starostlivosť uhradila 1,2 milióna eur.



Súkromná zdravotná poisťovňa Union eviduje za minulé leto 1289 poistencov, ktorí využili čerpanie zdravotnej starostlivosti v zahraničí. "Išlo najčastejšie o úrazy, zranenia na pláži či pri športe," ozrejmila pre TASR hovorkyňa poisťovne Kristína Baluchová. Išlo o starostlivosť poskytnutú v Česku (500), Chorvátsku (347), Rakúsku (128), Maďarsku (115) a Nemecku (104). Union ZP za ňu zaplatila takmer 490.000 eur.



Poistenci majú v krajinách Európskej únie na základe Európskeho preukazu zdravotného poistenia rovnaký nárok na lekársky nevyhnutnú zdravotnú starostlivosť ako domáci poistenci. Preukaz tiež platí v Nórsku, Lichtenštajnsku, na Islande, vo Švajčiarsku a vo Veľkej Británii.



Európsky preukaz však nepokrýva náklady za spoluúčasť, za prevoz do SR, za repatriáciu, ani náklady pri ošetrení v zdravotníckom zariadení a u poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorí nie sú napojení na miestny systém verejného zdravotného poistenia. Poisťovne preto pri ceste do zahraničia odporúčajú aj komerčné poistenie.