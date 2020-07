V minulom týždni došlo k trom smrteľným zrážkam vlaku s civilnou osobo

Bratislava 27. júla (TASR) – Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) v minulom týždni zaevidovali tri smrteľné zrážky vlaku s civilnou osobou a štyri pokusy o samovraždu. TASR o tom informovala hovorkyňa ŽSR Ria Feik Achbergerová.



Hovorkyňa ŽSR tiež spomenula aj ďalšie mimoriadne udalosti na tratiach. V pondelok (20. 7.) po odchode vlaku zo stanice Prešov cestujúci v podnapitom stave vyskočil z vlaku na tretie nástupište, pričom si zranil hlavu. Na miesto bola privolaná rýchla zdravotná služba.



V utorok (21. 7.) rušňovodič osobného vlaku v úseku Odb. Močiar – Bratislava–Vajnory ohlásil silné zadymenie rušňa. Cestujúcich odviezli evakuačným autobusom do Železničnej stanice (ŽST) Bratislava-Vajnory.



V piatok (24. 7.) vlak pri vchode na šiestu koľaj ŽST Bratislava-Nové Mesto poškodil zberač a strhol trakčné vedenie na štvrtej a šiestej koľaji. Toho istého dňa osobný vlak na pasívnom priecestí SP0763 narazil do osobného auta nachádzajúceho sa v priechodnom priereze koľaje. Pri náraze nedošlo k zraneniu osôb.



V sobotu (25. 7.) rušňovodič vlaku v úseku Strekov – Pribeta ohlásil, že narazil do padajúceho suchého stromu. Na rušni pri náraze prasklo čelné sklo. V ten istý deň bolo rušňovodičom vlaku v úseku Veľký Šariš – Sabinov nahlásené na priecestí SP1623 strhnuté trakčné vedenie korbou nákladného vozidla. "Predbežne boli zistené vyvrátené dva stožiare trakčného vedenia a strhnuté trakčné vedenie v dĺžke piatich stožiarov a poškodené zosilovacie vedenie," spresnila Feik Achbergerová s tým, že doprava bola v úseku prerušená až do 18.00 h nasledujúceho dňa.



ŽSR opakovane vyzývajú verejnosť na opatrnosť pri pohybe v blízkosti železničnej trate. Vlak je obrovský kolos, ktorý môže mať brzdnú dráhu v závislosti od rýchlosti aj viac ako kilometer a následky zrážky s ním bývajú fatálne.