Minuloročné zemetrasenie si na východe SR pripomenú zvonením zvonov

Vranov nad Topľou 9. októbra (TASR) - Minuloročné zemetrasenie si na východe Slovenska pripomenú zvonením zvonov v kostoloch. Päťminútové zvonenie v obciach v okolí Domaše sa začne o 20.23 h, kedy ľudia pocítili otrasy. Ako pre TASR uviedol Ján Cmár, starosta obce Ďapalovce, v ktorej katastri bolo epicentrum zemetrasenia, po roku môže povedať, že situáciu zvládli, po psychickej i materiálnej stránke.



Po úvodnom zisťovaní škôd nastala podľa jeho slov fáza, kedy sa začali domy väčšinou zvnútra opravovať. "Následne na prelome rokov sa hľadali spôsoby, ako pomôcť obyvateľom, či už je to v spolupráci s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny, cez humanitárnu pomoc alebo iné dotačné programy, vytvorením transparentného účtu a cez rôzne zbierky. Takýmto spôsobom sa podarilo dohodnúť aj výzvu Obnov dom 5, do ktorej sa občania zapojili. V tomto období je v obci výrazný stavebný boom, lebo do výzvy Obnov dom sa zapojilo 63 domov, z ktorých už asi 22 je zrekonštruovaných, ďalších okolo 20 sa práve teraz opravuje. Všetko je to limitované tým, ako sú dostupné stavebné firmy," povedal Cmár.



Tvrdí, že zemetrasenie bolo skúškou pre ľudí, čo sa týka vzájomnej súdržnosti a pomoci. Verí, že sa to už nezopakuje. Na transparentnom účte sa vyzbieralo viac ako 148.000 eur. "Peniaze komisia rozdelila podľa toho, aká výška škody na jednotlivých domoch bola nahlásená. Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí prispeli, či už menšími čiastkami alebo väčšími," doplnil starosta.



Problém s vodou, ktorý sa vyskytol po zemetrasení už neevidujú. Verejný vodovod v obci nie je, starosta však verí, že sa im ho podarí zrealizovať. "Prejavila sa ochota zo strany, či už Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, zo strany štátu, takže sme v rokovaní a v komunikácii. Predpokladám, že aj v tomto smere sa dopracujeme k nejakému dobrému záveru a ten vodovod v obci predsa len nakoniec bude," skonštatoval Cmár.



Zemetrasenie im nespôsobilo v obci odliv obyvateľov. "Skôr evidujeme opačný efekt, čo nás teší, že je záujem o to, či v obci nie sú voľné pozemky alebo prípadne nejaké voľné domy, ktoré sú neobývané a chceli by ich ľudia kúpiť. Takže toto je skôr pre nás takým potešením," dodal Cmár.



Východ Slovenska zasiahlo 9. októbra 2023 zemetrasenie. Malo silu 4,9 lokálneho magnitúda a epicentrum v katastri obce Ďapalovce v okrese Vranov nad Topľou. Vo viacerých obciach po ňom zostali materiálne škody.