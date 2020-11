Bratislava 17. novembra (TASR) - Minulý rok došlo k nárastu trestných činov proti životnému prostrediu oproti roku 2018. Najviac osôb - 162 - bolo stíhaných bolo pytliactvo. Vyplýva to zo Správy generálneho prokurátora SR o činnosti prokuratúry v roku 2019 a poznatkoch prokuratúry o stave zákonnosti v SR, ktorou by sa mala zaoberať aj Národná rada (NR) SR.



Generálna prokuratúra (GP) eviduje, že v roku 2019 bolo obžalovaných 238 osôb a 171 bolo odsúdených za prečiny proti životnému prostrediu. Za neoprávnené nakladanie s odpadmi bolo stíhaných 84 osôb, z porušovania ochrany rastlín a živočíchov 69.



"Napriek zvyšujúcim sa počtom stíhaných osôb za trestné činy proti životnému prostrediu dosiahnuté hodnoty nezodpovedajú reálnemu stavu kriminality v tejto oblasti. Signalizujú však zásadné zmeny vo vnímaní environmentálnej kriminality a jej postihu orgánmi činnými v trestnom konaní," uvádza GP v správe.



Generálna prokuratúra za podstatný považuje Akčný plán boja proti environmentálnej kriminalite na roky 2020 - 2025. Za dôležité označuje vytvorenie spoločného koordinačného orgánu, ktorého úlohou bude výmena poznatkov a skúseností z praxe.



V apríli minulého roka vznikla aj prírodná polícia. "Už prvé mesiace činnosti prírodnej polície naznačujú, že jej vytvorenie a činnosť sú prínosom pre zefektívnenie postihu environmentálnej kriminality prostriedkami trestného práva," konštatuje sa v správe. GP dopĺňa, že zriadením prírodnej polície došlo k nárastu počtu stíhaných osôb za trestné činy proti životnému prostrediu. V priebehu roka došlo k nárastu stíhaných osôb pri neoprávnenom nakladaní s odpadom o viac ako 180 percent.



Za úlohu do budúcnosti generálna prokuratúra považuje zameranie sa na finančné vyšetrovanie. To sleduje dokumentáciu škôd na životnom prostredí, preukázanie a odčerpanie neoprávnených získaných materiálnych profitov páchateľov.