Minulý rok sa na Slovensku zaznamenalo 16 prípadov hepatitídy typu C

Bratislava 4. augusta (TASR) - V roku 2020 Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR zaznamenal 16 prípadov akútnej hepatitídy typu C. Tento rok ÚVZ zatiaľ eviduje šesť takýchto prípadov. Ide o nákazu zatiaľ neovplyvniteľnú očkovaním, vakcína ešte na ochorenie neexistuje. Na sociálnej sieti to pripomenul ÚVZ.



Žltačka typu C sa šíri aj sexuálnym stykom, pri tetovaní či piercingu. "Rizikové sú osoby, ktoré si aplikujú drogy injekčne," upozornil ÚVZ.



Hepatitída je zápalové ochorenie pečene, ktoré spôsobuje poškodenie a deštrukciu pečeňových buniek. ÚVZ dodáva, že podľa príčiny ochorenia existuje niekoľko druhov hepatitíd, pričom najčastejším pôvodcom hepatitídy sú hepatotropné vírusy napádajúce pečeň.



Pozornosť Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) a Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb sa sústredí podľa ÚVZ najmä na hepatitídu typu B a hepatitídu C, ktoré bez liečby prechádzajú do chronickej hepatitídy, spôsobujú vážne zdravotné problémy, cirhózu či rakovinu pečene. "V súvislosti s hepatitídou na svete zomrie jeden človek každých 30 sekúnd," uviedol ÚVZ.