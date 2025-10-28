< sekcia Slovensko
Minulý týždeň bolo na Slovensku 269 dopravných nehôd
Pri nehodách prišli o život štyri osoby. Medzi obeťami boli dvaja chodci.
Autor TASR
Bratislava 28. októbra (TASR) - Minulý týždeň bolo na Slovensku 269 dopravných nehôd, čo je o 41 nehôd viac než v rovnakom týždni minulého roka. Najviac nehôd bolo v Košickom kraji (50) a najmenej v Trenčianskom kraji (17). Pri nehodách prišli o život štyri osoby. Medzi obeťami boli dvaja chodci. Ťažko sa zranilo 14 osôb, čo je o štyroch ľudí menej v porovnaní s rokom 2024. TASR o tom informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Lea Vilhanová.
Tragická nehoda sa stala v Margecanoch, kde 13-ročný vodič bez vodičského oprávnenia narazil do stĺpu. Spolujazdec, ktorý mal 14 rokov, utrpel zranenia nezlučiteľné so životom, priblížila Vilhanová.
Pokračuje, že v Hronovciach v okrese Levice došlo k dopravnej nehode medzi motorovým vozidlom a 81-ročnou chodkyňou, ktorá zomrela. Ďalej bola nehoda aj v mestskej časti Žiliny Brodno. Tam taktiež došlo k stretu auta s 22-ročným chodcom. Utrpel zranenia nezlučiteľné so životom, doplnila hovorkyňa. Minulý týždeň podľa nej takisto došlo k zrážke dvoch áut v obci Geča (okres Košice - okolie), pričom zomrel 71-ročný vodič.
„Od začiatku roka do 26. októbra 2025 bolo zaznamenaných 9382 dopravných nehôd, čo je o 67 menej ako v rovnakom období roka 2024. Počet ťažko zranených osôb klesol o jednu, počet usmrtených dosiahol 179 osôb, čo je o 29 menej ako vlani,“ doplnila Vilhanová.
Polícia v tejto súvislosti apeluje na vodičov, aby dodržiavali dopravné predpisy, jazdili obozretne a zodpovedne a venovali zvýšenú pozornosť chodcom. Policajný zbor deklaruje, že bude aj v tomto období naďalej vykonávať zvýšené kontroly na cestách s cieľom ochrany všetkých účastníkov cestnej premávky.
