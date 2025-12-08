< sekcia Slovensko
Minulý týždeň sa stalo 202 dopravných nehôd, zomreli štyri osoby
Najviac nehôd bolo v Prešovskom kraji (44), najmenej v Banskobystrickom kraji (8). „O život prišli štyri osoby, medzi obeťami boli dvaja chodci.
Autor TASR
Bratislava 8. decembra (TASR) - Za uplynulý týždeň, teda od 1. do 7. decembra, eviduje polícia 202 dopravných nehôd. Je to o 35 nehôd menej ako za rovnaké obdobie roka 2024. Najviac nehôd bolo v Prešovskom kraji (44), najmenej v Banskobystrickom kraji (8). TASR o tom informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Lea Vilhanová.
„O život prišli štyri osoby, medzi obeťami boli dvaja chodci. Ťažko sa zranilo päť osôb,“ priblížila Vilhanová.
Od začiatku roka do 7. decembra zaznamenala polícia 10.777 dopravných nehôd. Zomrelo pri nich 212 osôb.
Polícia opätovne vyzýva vodičov, aby dodržiavali maximálnu pozornosť za volantom, prispôsobili rýchlosť podmienkam na ceste, a tak predchádzali zbytočným dopravným nehodám.
