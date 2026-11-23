< sekcia Slovensko
Minulý týždeň sa stalo 213 nehôd, zahynuli pri nich štyria ľudia
Najtragickejšie následky mali nehody v Šamoríne, Michalovciach, Tomášikove a Lokci, pri ktorých zahynuli štyria chodci a vodička osobného motorového vozidla.
Autor TASR
Bratislava 23. novembra (TASR) - Polícia evidovala počas uplynulého týždňa na slovenských cestách 213 dopravných nehôd. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka ide o pokles o 19 nehôd. Zahynuli pri nich štyria ľudia, ťažko sa zranilo 16 osôb. TASR o tom informoval hovorca Prezídia Policajného zboru (PZ) Roman Hájek.
Priblížil, že najtragickejšie následky mali nehody v Šamoríne, Michalovciach, Tomášikove a Lokci, pri ktorých zahynuli štyria chodci a vodička osobného motorového vozidla.
„Od začiatku roka do 22. novembra evidujeme 10.664 dopravných nehôd, čo je o 301 viac ako za rovnaké obdobie minulého roka. Pozitívnym vývojom je pokles počtu ťažko zranených osôb z 818 na 768. Naopak, počet usmrtených osôb stúpol z 201 na 231,“ spresnil Hájek.
Policajný zbor opätovne apeluje na všetkých účastníkov cestnej premávky, aby boli na cestách maximálne obozretní a zodpovední. „Vodiči by mali prispôsobiť rýchlosť jazdy poveternostným podmienkam, viditeľnosti a stavu vozovky, venovať plnú pozornosť vedeniu vozidla a zvýšiť opatrnosť najmä v blízkosti priechodov pre chodcov. Chodcom zároveň pripomíname, aby pred vstupom na vozovku dôkladne zvážili situáciu v cestnej premávke a dbali na svoju viditeľnosť,“ uzavrel hovorca.
Priblížil, že najtragickejšie následky mali nehody v Šamoríne, Michalovciach, Tomášikove a Lokci, pri ktorých zahynuli štyria chodci a vodička osobného motorového vozidla.
„Od začiatku roka do 22. novembra evidujeme 10.664 dopravných nehôd, čo je o 301 viac ako za rovnaké obdobie minulého roka. Pozitívnym vývojom je pokles počtu ťažko zranených osôb z 818 na 768. Naopak, počet usmrtených osôb stúpol z 201 na 231,“ spresnil Hájek.
Policajný zbor opätovne apeluje na všetkých účastníkov cestnej premávky, aby boli na cestách maximálne obozretní a zodpovední. „Vodiči by mali prispôsobiť rýchlosť jazdy poveternostným podmienkam, viditeľnosti a stavu vozovky, venovať plnú pozornosť vedeniu vozidla a zvýšiť opatrnosť najmä v blízkosti priechodov pre chodcov. Chodcom zároveň pripomíname, aby pred vstupom na vozovku dôkladne zvážili situáciu v cestnej premávke a dbali na svoju viditeľnosť,“ uzavrel hovorca.