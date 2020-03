Minulý týždeň vlaky zrazili dvoch ľudí, ďalší vlak sa zrazil s autom

Bratislava 2. marca (TASR) - V poslednom februárovom týždni evidovali Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) dve zrážky vlaku s osobou. Jeden zrazený človek zomrel. Ďalší vlak sa zrazil s motorovým vozidlom. TASR o tom informoval hovorca ŽSR Michal Lukáč.



V stredu 26. februára vlak v Piešťanoch zrazil a usmrtil osobu, ktorá sa podľa Lukáča neoprávnene pohybovala v priechodnom priereze koľaje. V Piešťanoch sa stala nehoda aj v sobotu 29. februára, pri ktorej vlak na stanici zrazil a zranil muža, ktorý bol následne odvezený do nemocnice. Vo štvrtok 27. februára počas jazdy vlaku v úseku Čierne pri Čadci – Čadca došlo k zrážke s motorovým vozidlom, ktoré stálo v prechodovom priereze vlaku. K zraneniu osôb podľa Lukáča nedošlo.



"Železnice Slovenskej republiky vyzývajú verejnosť na opatrnosť pri pohybe v blízkosti železničnej trate. Vlak je obrovský kolos, ktorý môže mať brzdnú dráhu v závislosti od rýchlosti aj viac ako kilometer a následky zrážky s ním bývajú fatálne," pripomína hovorca ŽSR.



Zároveň železnice apelujú na vodičov, cyklistov a chodcov, aby si pred železničným priecestím počínali vždy mimoriadne opatrne, najmä sa presvedčili, či môžu bezpečne prejsť. "Na železničných priecestiach označených dopravnou značkou 'Stoj, daj prednosť v jazde!' je vodič povinný zastaviť vozidlo na takom mieste, z ktorého má náležitý rozhľad na trať, musí dbať však na to, aby vozidlo nezasahovalo do priechodného prierezu koľaje, kde by mohlo byť zachytené prechádzajúcim vlakom," povedal Lukáč. Dodal, že tieto ustanovenia sa vzťahujú aj na chodcov a cyklistov.



Železnice v uplynulom týždni evidujú aj tri nehody vplyvom stromov spadnutých na železničnú trať. V úseku Horná Štubňa – Kremnické Bane vlak 24. februára narazil do spadnutého stromu vyvráteného vplyvom silného vetra. Poškodili sa rušeň vlaku a dvierka od nádrže. "Vlak v úseku Polomka – Gašparovo v tom istom dni narazil do spadnutého stromu, pričom sa poškodil rušeň – mal rozbité obidve čelné sklá a bočné sklo, poškodené ľavé dvere a odtrhnuté spätné zrkadlá," uviedol Lukáč. Tiež 24. februára narazil vlak v úseku Podbrezová – Dubová do spadnutého stromu, pričom sa na rušni poškodilo čelo kabíny.



ŽSR a dopravcov minulý týždeň potrápili aj vandali. Zamestnanci železníc nahlásili na rôznych miestach posprejované návesné telesá na výhybkách, posprejovaný prístrešok pre cestujúcich na zastávke či poškodené stropné svietidlo v podchode na stanici. Vyskytli sa tiež kamene poukladané na koľajnici a vlak nabehol na kmeň stromu, ktorý bol úmyselne položený na koľajniciach. Agresívny cestujúci v Topoľčanoch rozbil okienko výdajne cestovných lístkov a po čine utiekol.



ŽSR tiež upozorňujú na nebezpečné dôsledky vandalizmu a úmyselného poškodzovania majetku. "Vandali si neuvedomujú, že svojím konaním ohrozujú nielen plynulú prevádzku osobnej a nákladnej dopravy, ale hazardujú aj s ľudskými životmi. ŽSR preto prosia verejnosť, aby bola všímavá k dianiu na železnici, aby pri zistení podozrivého konania či pohybu cudzích osôb na železnici či v blízkosti majetku ŽSR kontaktovala políciu a eliminovala trestnú činnosť," hovorí Lukáč.