Minulý týždeň zaznamenali 240 dopravných nehôd, päť osôb zahynulo
Od začiatku roka eviduje celkovo 3145 dopravných nehôd, pričom o život prišlo už 63 osôb, čo je o 14 viac ako v rovnakom období minulého roka.
Autor TASR
Bratislava 20. apríla (TASR) - Polícia minulý týždeň zaznamenala 240 dopravných nehôd, pri ktorých päť osôb zahynulo. Od začiatku roka eviduje celkovo 3145 dopravných nehôd, pričom o život prišlo už 63 osôb, čo je o 14 viac ako v rovnakom období minulého roka. TASR o tom informoval hovorca Prezídia Policajného zboru Roman Hájek.
„V 16. týždni roku 2026 sme zaznamenali na cestách Slovenskej republiky celkovo 240 dopravných nehôd, čo predstavuje mierny nárast oproti rovnakému obdobiu minulého roka (plus tri). Pri týchto nehodách päť osôb prišlo o život a 14 osôb bolo ťažko zranených,“ spresnil Hájek.
Dodal, že s príchodom priaznivejšieho počasia sa na cestách objavuje čoraz viac motocyklistov. „Začiatok motocyklovej sezóny je každoročne obdobím, keď dochádza k zvýšenému počtu závažných dopravných nehôd práve v tejto skupine účastníkov, pričom od začiatku roka evidujeme už štyroch usmrtených motocyklistov,“ priblížil Hájek.
Ozrejmil, že jedna z najtragickejších nehôd uplynulých dní sa stala v okrese Malacky, kde motocykel viedol vodič bez vodičského oprávnenia a bez ochrannej prilby. Ochrannú prilbu nemal ani spolujazdec. „Vodič neprispôsobil rýchlosť jazdy, zišiel mimo cestu a narazil do stromu. V dôsledku nehody vodič utrpel zranenia nezlučiteľné so životom a spolujazdec utrpel ťažké zranenia,“ dodal hovorca.
Hájek vyzval motocyklistov, aby dbali na používanie ochrannej prilby a vhodného výstroja, jazdili len s platným vodičským oprávnením a prispôsobili jazdu svojim schopnostiam aj aktuálnym podmienkam na cestách. „Zároveň apelujeme aj na vodičov ostatných vozidiel, aby boli voči motocyklistom obozretní, najmä pri odbočovaní a predchádzaní,“ poznamenal. Pripomenul tiež preventívnu kampaň „Bezpečne na dvoch kolesách“, ktorá je zameraná na zvýšenie povedomia o bezpečnosti motocyklistov.
„V 16. týždni roku 2026 sme zaznamenali na cestách Slovenskej republiky celkovo 240 dopravných nehôd, čo predstavuje mierny nárast oproti rovnakému obdobiu minulého roka (plus tri). Pri týchto nehodách päť osôb prišlo o život a 14 osôb bolo ťažko zranených,“ spresnil Hájek.
Dodal, že s príchodom priaznivejšieho počasia sa na cestách objavuje čoraz viac motocyklistov. „Začiatok motocyklovej sezóny je každoročne obdobím, keď dochádza k zvýšenému počtu závažných dopravných nehôd práve v tejto skupine účastníkov, pričom od začiatku roka evidujeme už štyroch usmrtených motocyklistov,“ priblížil Hájek.
Ozrejmil, že jedna z najtragickejších nehôd uplynulých dní sa stala v okrese Malacky, kde motocykel viedol vodič bez vodičského oprávnenia a bez ochrannej prilby. Ochrannú prilbu nemal ani spolujazdec. „Vodič neprispôsobil rýchlosť jazdy, zišiel mimo cestu a narazil do stromu. V dôsledku nehody vodič utrpel zranenia nezlučiteľné so životom a spolujazdec utrpel ťažké zranenia,“ dodal hovorca.
Hájek vyzval motocyklistov, aby dbali na používanie ochrannej prilby a vhodného výstroja, jazdili len s platným vodičským oprávnením a prispôsobili jazdu svojim schopnostiam aj aktuálnym podmienkam na cestách. „Zároveň apelujeme aj na vodičov ostatných vozidiel, aby boli voči motocyklistom obozretní, najmä pri odbočovaní a predchádzaní,“ poznamenal. Pripomenul tiež preventívnu kampaň „Bezpečne na dvoch kolesách“, ktorá je zameraná na zvýšenie povedomia o bezpečnosti motocyklistov.