Miro Jaroš plánuje nahrať nový videoklip spolu s fanúšikmi

Bratislava 21. marca (TASR) - Len pred týždňom, v deň svojich 43. narodenín, predstavil spevák Miro Jaroš videoklip k novému singlu Nič nie je lepšie. Pesničku venoval svojej mame a videoklip nakrútil spoločne s ňou na Maldivách. Po druhom oficiálnom singli zo šiesteho štúdiového albumu Milujem život svoj, ktorý vydal v závere minulého roka, už plánuje nahrávanie videoklipu k rovnomennej piesni. A to so svojimi fanúšikmi.



Podobne ako ostatní slovenskí speváci a muzikanti, ani Miro Jaroš sa aktuálne pre protipandemické opatrenia nemôže stretávať so svojimi priaznivcami na koncertoch. Rozhodol sa, že po videoklipe Nič nie je lepšie pre nich vzápätí začne pripravovať ďalší nový videoklip, aby ostali v kontakte aspoň prostredníctvom pesničiek. "Môj ďalší hudobný plán je nahrať spolu s mojimi fanúšikmi videoklip na pesničku Milujem život svoj. Mám pocit, že sa v tejto dobe potrebujem opäť povzbudiť, a verím, že táto pesnička to dokáže," avizuje Jaroš.



Album Milujem život svoj, ktorý sa zaradil k Mirovej tvorbe pre dospelých fanúšikov, oficiálne vyšiel 27. novembra 2020. Spevák ho slávnostne pokrstil počas online koncertu 6. decembra 2020, ktorý mohli zadarmo sledovať všetci jeho priaznivci. Počas koncertu zaznelo prvýkrát naživo v sprievode kapely, sláčikového kvarteta a dychovej sekcie viacero skladieb z albumovej novinky. Krstnou mamou albumu sa stala Jarošova mama Štefánia, pretože je jeho celoživotnou inšpiráciou a výrazne ovplyvnila, ako album znie.