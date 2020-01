M. Lajčák diskutoval v Davose o Európe aj o vzťahoch medzi EÚ a USA

Davos 23. januára (TASR) - Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Miroslav Lajčák odštartoval vo štvrtok tretí deň Svetového ekonomického fóra v Davose vystúpením na podujatí venovanom aktuálnej situácii na Ukrajine.



Ako TASR informoval Tlačový odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR, na akcii vystúpil aj ukrajinský predseda vlády Oleksij Hončaruk, ktorý prezentoval stav politickej a ekonomickej situácie v krajine s cieľom prilákať nových zahraničných investorov do krajiny.



Lajčák vyjadril podporu krokom novej ukrajinskej administratívy na čele s prezidentom Volodymyrom Zelenským, ktorý sa snaží zastabilizovať politickú a ekonomickú situáciu v štáte a riešiť konflikt na východe Ukrajiny. Zároveň uviedol, že strategickým záujmom Slovenskej republiky ako bezprostredného suseda je nezávislá, stabilná, demokratická a prosperujúca Ukrajina a zdôraznil rozhodujúci význam pokračujúcej podpory Európskej únie pre Ukrajinu.



"Dnešný deň v Davose bol primárne venovaný Európe, ale i vzťahom EÚ a USA. Šéf slovenskej diplomacie vystúpil v paneli Transatlantická aliancia – nová architektúra vzťahov EÚ-USA. Jeho účastníci v interaktívnej diskusii hľadali odpovede na otázku ako zachovať do budúcnosti silnú alianciu v multipolárnom svete a ako môžu EÚ a USA, produkujúce viac ako 50% svetového HDP, posilniť vzájomné hospodárske vzťahy," uviedol tlačový odbor.



Panel na tému Nové ambície pre Európu, moderoval podpredseda Európskej komisie pre medziinštitucionálne vzťahy a strategický výhľad Maroš Šefčovič. Diskusii dominovali otázky priorít Európskej komisie vo svetle zvyšujúceho sa obchodného a hospodárskeho napätia, Zelená dohoda pre Európu (European Green Deal), geopolitická sila Európy v rozdelenom svete a pod. Výstupy z panelu budú súčasťou ďalších rokovaní Globálnej rady pre budúcnosť Európy, ktorej spolupredsedajúcim je aj minister Lajčák.



Šéf slovenskej diplomacie vystúpil aj v diskusii pod názvom Nový globálny príbeh pre Európu, ktorého cieľom bolo hľadať prieniky v presadzovaní hospodárskeho a politického líderstva Európy v dnešnom multipolárnom a multikoncepčnom svete. Minister Lajčák akcentoval, že EÚ čelí viacerým výzvam, pričom dnes dominuje brexit s tým, že jedine zjednotená Európa je schopná konkurovať USA a Číne v súvislosti s globálnymi výzvami, presadzovaním svojich hospodárskych a politických zámerov. Zároveň uviedol, že Európa by mala venovať viac pozornosti tomu, čo sa deje v jej susedstve a orientovať sa na efektívne partnerstvá. Jednoznačným základom je pritom ochrana a podpora multilateralizmu.



Počas tretieho dňa Svetového ekonomického fóra si šéf slovenskej diplomacie vypočul vystúpenia nemeckej kancelárky Angely Merkelovej a generálneho tajomníka OSN Antónia Guterresa. Na okraj fóra absolvoval bilaterálne stretnutia s výkonnou riaditeľkou spoločnosti Visa Inc. Charlotte Hoggovou a s osobitným vyslancom generálneho tajomníka OSN pre oblasť bezpečnosti cestnej premávky Jeanom Todtom, dodal Tlačový odbor MZVaEZ SR.