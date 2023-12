MIRRI chce zmierniť byrokratické zaťaženie samospráv pri eurofondoch

Poprad 11. decembra (TASR) - Vláda chystá veľké zmeny zákona o verejnom obstarávaní (VO) a chce tiež zmierniť byrokratické zaťaženie samospráv pri čerpaní eurofondov. Na tlačovej konferencii po prvom pracovnom kongrese Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) s komunálnymi lídrami v Poprade o tom informoval rezortný šéf Richard Raši s predsedom parlamentu Petrom Pellegrinim (obaja Hlas-SD).



Raši uviedol, že zmeny pri VO sa budú týkať úplne každého. "Zjednodušíme tzv. limity z piatich na tri úrovne, námietky budú možné vtedy, ak je to relevantné a nie vtedy, keď nám to pribrzdí mestá a obce. Bude obsahovať aj časť, ktorú pripravuje ministerstvo dopravy a bude sa venovať veľkým národným infraštruktúrnym projektom, stavbe ciest a diaľnic. Kontrolovať verejné obstarávanie sa má iba raz, ako to od nás žiada smernica Európskej únie. Napríklad v eurofondoch by kontroly nemali byť na všetky projekty, ale len námatkovo a zamerané na tie rizikové," priblížil Raši.



Z nových eurofondov je v Programe Slovensko aktuálne zverejnených viac ako 50 výziev v objeme zhruba 1,7 miliardy eur a zazmluvnenie projektov je na úrovni 523 miliónov eur. MIRRI aktuálne vyhodnocuje aj návrhy výziev za približne 800 miliónov eur. "Spolu s našimi partnermi, najmä z ministerstva práce a hospodárstva, sme blízko k ich zverejneniu. Ide napríklad o zelené dotácie na zatepľovanie, obnoviteľné zdroje energie či politiku zamestnanosti," doplnil minister investícií.



V roku 2024 je v pláne vyhlásenie výziev v objeme zhruba 6,3 miliardy eur, z toho 1,9 miliardy eur sa preinvestuje prostredníctvom Integrovaných územných investícií. "Až pri takmer dvoch miliardách eur budú mať budúci rok hlavné slovo regióny, teda mestá udržateľného mestského rozvoja. Zároveň urobíme všetko preto, aby sa toto číslo ešte navýšilo," upozornil Raši. Dodal, že v prípade eurofondov budú byrokracia a limity iba na takej úrovni, akú nariadi Európska komisia.



V Poprade rokovalo s viacerými ministrami a ďalšími zástupcami štátnej správy viac ako 1000 starostov a primátorov. Raši prisľúbil, že ak vláda bude v budúcnosti robiť akékoľvek opatrenia, nikdy nepôjdu na ich úkor. Pellegrini doplnil, že v budúcnosti okrem iného rátajú s presunom pozemkov Slovenského pozemkového fondu v intravilánoch do vlastníctva miest a obcí. "Dnes je vlastníctvo štátu v dedinách na prekážku ich rozvoja. Slovenský pozemkový fond nie je schopný odpovedať, neplní si lehoty a komplikuje samosprávam život pri príprave akéhokoľvek projektu," skonštatoval predseda NR SR.



Štát chce tiež mestám a obciam poskytnúť štátne budovy, ktoré nepotrebuje, a to bezodplatne, aby z nich mohli vybudovať nájomné byty, nové školy, prípadne domovy sociálnych služieb. Zároveň chcú zaviesť aj tzv. rozpočtové minimum, pričom samosprávam sa bude garantovať, že ich príjmy nikdy nebudú nižšie ako rok predtým. So samosprávami chcú štátne orgány viesť dialóg o tzv. mixe ich financovania.