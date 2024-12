MIRRI: Na školy v Banskobystrickom kraji išlo z výzvy 18 miliónov eur

Banská Bystrica 19. decembra (TASR) - Stredné odborné školy v Banskobystrickom samosprávnom kraji (BBSK), ako aj v Košickom a Trenčianskom kraji, získali viac ako 46 miliónov eur určených na rekonštrukciu priestorov, odborných učební, modernizáciu materiálno-technického vybavenia či zaktualizovanie vzdelávacích programov tak, aby reflektovali na potreby trhu práce. Z 27 úspešných škôl je desať z BBSK. Informoval o tom vo štvrtok v Banskej Bystrici minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Richard Raši (Hlas-SD).



"Výzva z Fondu na spravodlivú transformáciu sa týka priamo aj BBSK. Ide o fond špeciálne určený regiónom a ľuďom na riešenie dôsledkov spojených s transformáciou. BBSK, rovnako ako aj iné regióny, je postihnutý tým, že niektoré banské a mnohé iné činnosti zanikajú, a na to Európska únia pripravila špeciálny balík podpory. V úplne prvej výzve, ktorá bola z nových eurofondov vyhlásená, bolo určených viac ako 46 miliónov eur na podporu odborného vzdelávania v transformujúcich sa regiónoch, teda v Trenčianskom, Košickom a Banskobystrickom kraji. Bola o tom, aby sa odborné vzdelávanie mohlo upraviť tak, aby ľudia našli dobré pracovné umiestnenie a uplatnenie vo svojom regióne," vysvetlil Raši.



Ako dodal, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR hodnotí výzvu ako úspešnú, jej časť ešte vyhodnocujú. Najviac finančných prostriedkov z uvedenej sumy, viac než 18,4 milióna eur, išlo pre BBSK, pre Košický kraj 12,8 milióna eur a pre hornú Nitru 15 miliónov eur. Podporu mohli získať stredné odborné školy, priemyselné, zdravotnícke či obchodné akadémie.



"Je to pomoc smerujúca priamo do regiónov. Na investície, ktoré si kraje ako zriaďovatelia stredných škôl sami určia a na ktoré nemajú finančné prostriedky," dodal Raši.