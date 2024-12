Rezort informatizácie vyškolil tisícky seniorov v digitalizácií

Bratislava 20. decembra (TASR) - V rámci projektu Digitálni seniori bolo vyškolených už 11.000 seniorov. Aktuálne prebieha 430 školení v 54 okresoch s takmer 47.000 registrovanými účastníkmi. Informoval o tom v piatok tlačový odbor Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR.



"Výrazne sme posilnili školenia tak, aby všetci seniori dostali to, čo im bolo sľúbené - nové digitálne zručnosti a výkonný tablet s dátovým balíkom na celý rok. Za posledné dva mesiace sa počet vyškolených seniorov viac než zdvojnásobil a naďalej dynamicky narastá," uviedol šéf rezortu Richard Raši (Hlas-SD) s tým, že call centrá vybavia v najrušnejších dňoch 500 hovorov a projektový tím dostane denne 50 až 100 mailov.



Projekt podľa rezortu prispieva nielen k tomu, aby seniori zvládli komunikovať s blízkymi či vybavovať záležitosti cez internet, ale podporuje aj ich aktívne začlenenie sa do spoločnosti. Najstarším absolventom školenia je 95-ročný muž z Košíc, rovnako ako jeho rovesníčka, ktorá školenie úspešne zvládla v rovnaký deň.



"Projekt spája ľudí a vytvára silné komunity. V predsviatočnom období seniori často po školeniach navštevujú vianočné trhy. Spoločne s novými zručnosťami si tak odnášajú aj nové zážitky, priateľstvá a väčší pocit spolupatričnosti," dodal Raši.



Cieľom projektu, financovaného z plánu obnovy vo výške 42 miliónov eur, je vyškoliť seniorov nad 65 rokov a zdravotne znevýhodnených ľudí nad 18 rokov v základných digitálnych zručnostiach. Do polovice roka 2026 chce rezort investícií naučiť viac ako 105.000 seniorov, ako sa nestratiť v digitálnom svete.