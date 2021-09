Rezort investícií spustí výzvu na podporu stredných odborných škôl

Bratislava 22. septembra (TASR) - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR spustí výzvu v regiónoch na podporu stredných odborných škôl s alokáciou 19 miliónov eur. V stredu po rokovaní vlády o tom informovala ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová (Za ľudí). Okrem toho spustilo MIRRI aj prihlasovanie do fondu, ktorý založilo s Massachusettským technologickým inštitútom.



Granty z fondu, do ktorého vložili 225.000 dolárov, umožnia vedeckým excelentným špičkovým akademickým tímom z celého Slovenska spolupracovať s tímami z Massachusettského technologického inštitútu. "Táto spolupráca, na ktorej sme pracovali posledné mesiace, umožní našim vedeckým tímom spolupracovať s tými najlepšími na svete. Jednotlivé tímy môžu získať podporu z fondu až do výšky 30.000 dolárov," priblížila Remišová. Fond umožňuje podporiť výskum v prírodných, humanitných, umeleckých a spoločenských vedách v manažmente, ekonómii, informatike, technických vedách či architektúre a plánovaní.



V rámci integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) spustí MIRRI novú výzvu v regiónoch na podporu stredných odborných škôl na lepšiu prepojenosť výučby s praxou. Remišová povedala, že veľa mladých ľudí má problém nájsť si kvalifikovanú prácu, respektíve sa nevie uplatniť v odbore, ktorý vyštudovali. "Až 63 percent absolventov stredných škôl sa neuplatňuje v odbore, ktorí vyštudovali. Z výzvy sa dá podporiť modernizácia, vybavenie odborných pracovísk, jazykové odborné učebne, knižnice, prednáškové vyučovacie miestnosti či knižnice," priblížila ministerka. Ako dodala, do tejto výzvy sa môžu zapojiť zriaďovatelia stredných odborných škôl z celého Slovenska s výnimkou Bratislavského kraja.