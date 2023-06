MISIA 11 štartujte už 7. júna

Zoznam jazdcov MISIA – Aby bol svet lepší 11

1. Nikita Slovák, režisér

2. Katka Jesenská, moderátorka

3. Marcel Forgáč, moderátor

4. Karin Haydu, herečka

5. Majo Labuda, herec

6. Martin Mňahončák, herec

7. Peter Kočiš, herec

8. Petra Ázacis, športová moderátorka, komentátorka

9. Marcel Nemec, herec

10. Jana Brisudová, výtvarníčka, sochárka

11. Veronika Lučeničová Gabčová, výtvarníčka

12. OPAK, Milan Janáči, raper, producent

13. Juraj Hrčka, herec

14. Ľubo Herko, šéfkuchár

15. Danica Jurčová, herečka (po 13:00 hod.)

16. Zuzana Vačková, herečka (po 13:00 hod.)

17. Jany Landl, osobný tréner

18. Gregor Hološka, herec (po 13:00 hod.)

19. Martin Korbelič, šéfkuchár

20. Milena Minichová, herečka

21. Maroš Kramár, herec (do 14:00 hod.)

22. Janka Lieskovská, herečka

23. Bibiana Ondrejková, herečka, moderátorka

24. Lumír Mati, hudobný manažér

25. Lucia Hurajová, herečka

26. Dorota Nvotová, hudobníčka

27. Miroslav Hudec, lekár

28. Štefan Martinovič, herec

29. Tomáš Majláth, herec

30. Otto Kollmann, hudobník

31. Jakub Petraník, spevák

32. Dušan Cinkota, herec

33. Martin Šmahel, osobný tréner

34. Svetlana Rymarenko, speváčka Fragile (do 12:00)

35. Radovan Bránik, bezpečnostný analytik

36. Marián Mitaš, herec

37. Slavo Solovič, hudobný skladateľ

38. Michaela Galová, výtvarníčka

39. Lucia Lužinská, herečka, speváčka

40. Lucia Forman Habancová, moderátorka

41. Lucia Hablovičová, modelka, moderátorka

42. Mirka Partlová, herečka

43. Kristína Tormová, herečka, spisovateľka (10.00 - 12:00 hod.)

44. Eva Verešová, bývalá MISS

45. Vladis, raper

46. Anna Šišková, herečka

47. Anabela Mollová, speváčka Fragile

48. Vladimír Grežo, Expert hlavného mesta

49. Alexander Maďar, herec

Bratislava 2. júna (OTS) - Z päťdesiatky známych osobností budú onedlho na jeden deň špeciálni cyklokuriéri. Celý deň budú jazdiť po Bratislave a doručovať certifikáty ľuďom, ktorí si ich objednajú. Brázdiť ulice budú pre dobrú vec a ich cieľom je získať dostatok financií na kúpu zdravotníckych pomôcok pre 11 konkrétnych detí s ťažkým zdravotným oslabením.Celý 50-členný tím osobností vyštartuje do ulíc hlavného mesta v stredu 7. 6. 2023 o 9:30 hod. z Trhoviska Miletičová, kde vo večerných hodinách prebehne aj zverejnenie vyzbieranej sumy a jej slávnostné odovzdanie príjemcom. Tento charitatívny projekt je výnimočný, lebo je adresný. Zoznam detí je zverejnený na facebookovej a instagramovej stránke MISIE - Aby bol svet lepší.Zdroj foto: Milan KrupčíkRaz do roka je výnimočná príležitosť stretnúť sa so známou osobnosťou, porozprávať sa s ňou, odfotiť sa a zároveň podporiť dobrú vec. Ktokoľvek sa môže stretnúť s Majom Labudom, Zuzanou Vačkovou, Danicou Jurčovou, Luciou Hablovičovou, Mirkou Partlovou, Kristínou Tormovou, Mariánom Mitašom, Štefanom Martinovičom, či rapermi Vladisom a Opakom. Stačí si len objednať doručenie autorského certifikátu z dielne Petra Stankoviča.Na telefónnych číslach MISIE 0901771100, 0901771122, 0901771133 si stačí objednať kuriéra, respektíve doručenie certifikátu známou osobnosťou. 7. 6. 2023 ho doručí za 10 € niekto z hviezdneho tímu na zadanú adresu. Ten, komu sa doručuje, sa môže s osobnosťou odfotiť, porozprávať a odovzdá mu 10 € za doručenie. Je možné objednať si doručenie aj konkrétnou osobnosťou a v tom prípade stojí doručenie 50 €. Často sa stáva, že do hviezdneho stretnutia s konkrétnou osobnosťou sa zapojí celý kolektív firmy, inštitúcie, prípadne sa poskladá aj celá rodina.„MISIA je projekt, kde sa snažíme urobiť svet lepší. V tíme známych osobností sa každý rok objavujú ľudia, ktorým nie je ľahostajný život toho druhého, najmä ak treba prekonávať prekážky. Som rád, že stále je dostatok empatických milých ľudí, ktorí radi pomáhajú,“ povedal Nikita Slovák, ambasádor slovenskej MISIE – Aby bol svet lepší.Zdroj foto: Milan KrupčíkPopulárni kuriéri vyrazia do akcie 7. júna o 9:30 hod. ráno z Trhoviska Miletičová v Bratislave. Jazdiť budú do 17:00 hod. a okolo 18:00 hod. sa vyhlási a zverejní vyzbieraná suma a uskutoční sa slávnostné odovzdanie finančných prostriedkov príjemcom.Objednávanie kuriérov je spustené a potrvá aj počas 7. júna na telefónnych číslach 0901 771 100, 0901 771 122, 0901 771 133Keďže sa cyklokuriéri stávajú účastníkmi cestnej premávky, je pochopiteľne, že ich bezpečnosť a zdravie sú pre nás na prvom mieste. Pomoc kuriérom, v prípade neočakávaných udalosti na cestách, bude zabezpečovať bezplatná výjazdová služba ProAssist.Projekt je realizovaný s podporou DEMA slovenský výrobca bicyklov, RAJO s.r.o., Mäsiarstvo Urbánek, Trhovisko Miletičová, PBR Communication Agency, Klub podnikových médií. a s podporou mediálnych partnerov RTVS, SITA, TASR, StartitUp.Facebook: Misia – Aby bol svet lepší Instagram: Misia – Aby bol svet lepší