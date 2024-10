MISIA 12 štartuje už zajtra

Zoznam jazdcov MISIA – Aby bol svet lepší 12

1. Nikita Slovák, režisér

2. Katka Jesenská, moderátorka

3. Marcel Forgáč, moderátor

4. Karin Haydu, herečka

5. Majo Labuda, herec

6. Martin Mňahončák, herec

7. Petra Ázacis, športová moderátorka, komentátorka

8. Jana Brisudová, výtvarníčka, sochárka

9. Juraj Hrčka, herec

10. Milena Minichová, herečka

11. Lumír Mati, hudobný manažér

12. Štefan Martinovič, herec

13. Vladis, raper

14. Anna Šišková, herečka

15. Anna Re, speváčka, hudobníčka

16. Dominika Žiaranová, herečka

17. Eva Sakálová, herečka

18. Linda Ballová, operná speváčka

19. Zuzana Rehak Štefečeková, športovkyňa

20. Veronika Vadovičová, športovkyňa

21. Katka Brychtová,herečka

22. Ján Žgravčák, moderátor

23. Peter Škantár, majster sveta

24. Michal Neffe, hudobník King Shaolin

25. Aneta Parišková, moderátorka

26. Katarína Srkala

27. Petra Dubayová, herečka

28. Lucia Vrablicová, herečka

29. Danka Barteková, športovkyňa

30. Kapela Polemic

Bratislava 8. októbra (OTS) - Už zajtra 9. októbra vyštartuje unikátny charitatívny projekt MISIA 12. Pätica známych tvárí ako Martin Mňahončák, Anka Šišková, Karin Haydu, Marcel Forgáč a Aneta Parišková sa spolu s ďalšími 28 osobnosťami stane na jeden deň cyklokuriérmi s jedinečnou misiou: doručovať certifikáty ľuďom po celej Bratislave. Ich cieľom je získať finančné prostriedky na zakúpenie zdravotníckych pomôcok pre 7 detí so závažnými zdravotnými problémami.Tím osobností začne svoju misiu 9. októbra o 9:30 na Trhovisku Miletičová. Počas celého dňa budú doručovať certifikáty z dielne autora Petra Stankoviča priamo na miesta, kde si ich ľudia objednali. Často je to firiem, do kaviarní, k rodičom domov... Zároveň budú mať objednávatelia možnosť stretnúť sa s osobnosťami, porozprávať sa s nimi, odfotiť sa a podporiť dobrú vec. Vyvrcholením dňa bude večerné zverejnenie vyzbieranej sumy a odovzdávanie deťom pomôcky.Iniciatíva spočíva v objednaní kuriéra, ktorý príde na uvedenú adresu a odovzdá za 10€ umelecký certifikát, ktorý vytvoril výtvarník Peter Stankovič. Ak si však niekto objedná konkrétneho kuriéra z tímu slávnych osobností MISIE, tak doručenie bude stáť 50€. Stačí zavolať na dispečing 0901 771 100, 0901771 122, 0901 771 133 a v stredu 9.10. bude certifikát odovzdaný na adresu, ktorá sa uvedie pri objednávke. Pri odovzdávaní je ten správny čas na fotku, krátky rozhovor, autogram.,“ hovorí Nikita Slovák, režisér a ambasádor projektu.Okrem známych hercov, spevákov, moderátorov, umelcov sa MISIE zúčastňujú úspešní športovci. Medzi stálych kuriérov patrí olympijská víťazka Zuzana Rehák Štefečeková (športová streľba), Veronika Vadovičová (športová streľba) 7-násobná paralympijská víťazka. Tento rok sa k tímu pridala aj bronzová olympionička Danka Barteková (športová streľba) a majster sveta Peter Škantár (vodný slalom).Výťažok z tejto iniciatívy poputuje na zdravotnícke pomôcky pre deti, ktorých zoznam je zverejnený na sociálnych sieťach projektu. Populárni kuriéri budú brázdiť ulice Bratislavy od 9:30 do 17:00. Finančná suma, ktorú vyzbierajú, bude slávnostne odovzdaná o 18:00 priamo na Trhovisku Miletičová.Projekt je realizovaný s podporou slovenského výrobcu bicyklov Kellys, tlačiarní Pandan, požičovni motocyklov Motorent, Kymco, Pro Asist, Lucka, Ryska, Mestská časť Ružinov, Mäsiarstvo Urbánek, Trhovisko Miletičová, PBR Communication Agency, Klub podnikových médií a s podporou mediálnych partnerov SITA, TASR, StartitUp, aktuality.sk.Facebook: Misia – Aby bol svet lepší Instagram: Misia – Aby bol svet lepší