Misia EP navštívi Bratislavu v súvislosti s vraždou v bare Tepláreň

Brusel/Štrasburg 13. decembra (TASR) - Európsky parlament (EP) v utorok potvrdil, že v piatok 16. decembra príde do Bratislavy trojčlenná misia Monitorovacej skupiny EP pre demokraciu, právny štát a základné slobody (DRFMG). Informuje o tom spravodajca TASR v Bruseli.



Témou aktuálnej misie bude situácia LGBTIQ+ ľudí na Slovensku po vraždách z nenávisti v bratislavskej Teplárni, kde zahynuli Juraj Vankulič a Matúš Horváth.



Šéfkou delegácie bude holandská liberálna poslankyňa Sophie In ‘t Veldová. V delegácii bude aj slovenský europoslanec Vladimír Bilčík (Spolu) z frakcie Európskej ľudovej strany a bulharská poslankyňa Elena Jončevová z tábora socialistov a demokratov (S&D).



Delegácia má na programe stretnutie s premiérom Eduardom Hegerom a viacerými ministrami, ako aj s vysokými predstaviteľmi prokuratúry a polície, médiami a občianskou spoločnosťou. Na stretnutie s delegáciou EP boli pozvaní aj poslanci NR SR.



Delegácia europarlamentu navštívi aj bar, kde 12. októbra došlo k streľbe so smrteľnými následkami.



Europarlament v správe pre médiá uviedol, že tento útok bol vyhlásený za trestný čin z nenávisti proti komunite LGBTIQ+ a 17. októbra za teroristický útok. V správe EP sa uvádza aj to, že na Slovensku je manželstvo ústavne definované ako zväzok jedného muža a jednej ženy a neexistuje manželstvo osôb rovnakého pohlavia ani civilné partnerstvo a že v posledných rokoch bolo predložených viacero legislatívnych návrhov proti LGBTIQ+ osobám.



EP upozornil, že podľa prieskumov verejnej mienky len 31 percent Slovákov súhlasí s tým, že LGBTIQ+ osoby by mali mať rovnaké práva ako heterosexuálni ľudia. Ide o najnižší podiel spomedzi členských krajín EÚ.



Monitorovacia skupina pre demokraciu, právny štát a základné práva pozorne sleduje situáciu na Slovensku od vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej z februára 2018. Na Slovensko vycestovalo už niekoľko delegácií europarlamentu.





