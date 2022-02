Mišík: Epidemiologická situácia na Slovensku sa zlepšuje

Bratislava 23. februára (TASR) - Epidemiologická situácia na Slovensku sa zlepšuje, počet denných pozitívne testovaných prípadov na COVID-19 klesá naprieč celým územím SR. Poklesol tiež počet výjazdov zdravotnej záchrannej služby. Mierne stúpa počet hospitalizovaných pacientov. V stredu o tom po rokovaní vlády informoval šéf Inštitútu zdravotných analýz (IZA) Matej Mišík.



V priemere denne pribúda 17.400 pozitívnych prípadov. Aktuálne je hospitalizovaných vyše 2700 pacientov. Umelú pľúcnu ventiláciu potrebuje menej ako sto osôb. "Je to štvrtina toho vrcholu, ktorý bol počas predošlých dvoch vĺn," spresnil Mišík. Dodal, že aj to je ukazovateľ náročnosti liečby, ktorý umožňuje hovoriť o uvoľňovaní opatrení.



Mišík priblížil, že počas vzostupnej fázy variantu omikron ochorenie COVID-19 prekonalo alebo sa infikovalo niečo viac ako milión osôb. Podľa jeho slov sa dá očakávať, že podobný počet ľudí sa infikuje aj počas poklesovej fázy.



Pokles v počte pozitívnych prípadov možno podľa neho pozorovať naprieč celým Slovenskom. "Je pár okresov, kde oproti predchádzajúcemu týždňu vzrástla denná incidiencia, avšak v 48 okresoch je pokles z týždňa na týždeň," priblížil odborník.



Počet pozitívnych prípadov výrazne klesá vo všetkých vekových kategóriách, okrem starších osôb nad 60 rokov. "Podobne ako pri minulých vlnách vidíme, že do tých vyšších vekových skupín sa infekcia dostáva ku koncu vlny," skonštatoval s tým, že aj v tejto vekovej kategórii sa situácia stabilizuje.



Oproti predchádzajúcim týždňom klesá celkový nárast výjazdov sanitiek ku pacientom. V prvých troch krajoch už možno pozorovať aj ich pokles.