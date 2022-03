Mišík: Epidemiologická situácia na Slovensku je aktuálne stabilná

Bratislava 23. marca (TASR) - Epidemiologická situácia na Slovensku je aktuálne stabilná. Počet nových prípadov sa nezvyšuje, no ani neklesá. Rovnaká situácia je aj v počte hospitalizovaných. Klesol však počet pacientov, vyžadujúcich umelú pľúcnu ventiláciu. Menší je tiež denný príjem pacientov s COVID-19 v nemocniciach a aj počet výjazdov záchraniek. Po rokovaní vlády to uviedol šéf Inštitútu zdravotných analýz (IZA) Matej Mišík.



V nemocniciach je aktuálne približne 2400 pacientov, pričom denný príjem predstavuje asi 240 prípadov. "Oproti predošlým vlnám, keď nejaká časť z nich boli hospitalizovaní aj s inou primárnou diagnózou, dnes ich je až tretina. Aktuálne je približne 1500 až 1600 pacientov, ktorí majú primárnu diagnózu COVID-19, ostatní, približne 800 pacientov, sú prijatí s inou diagnózou a zároveň im bol diagnostikovaný COVID-19," vysvetlil Mišík.



Najvýraznejšia incidencia je podľa neho najmä na západe Slovenska, konkrétne v Bratislave, Senci a Nitre. "Na východe skôr klesá alebo je výrazne nižšia než na západe," doplnil.



Aktuálna situácia je podľa jeho slov spôsobená uvoľnením opatrením a postupnou etabláciou subvariantu omikron BA.2. Posledné dáta zo sekvenácie ukázali jeho zastúpenie približne v 60 percent vzorkách. "V týchto dňoch predpokladáme, že veľká väčšina nových prípadov sú nového subvariantu BA.2," ozrejmil. Dodal, že sa od predošlého subvariantu priebehom zásadne nelíši. Tí, ktorí prekonali omikron variantu BA.1, sa ním však podľa jeho slov môžu o niečo jednoduchšie nakaziť.



V najbližšej dobe odborníci očakávajú vyrovnanú situáciu, v niektorých oblastiach predpokladajú nárasty, v iných pokles. "Aj z toho, čo vidíme v okolitých krajinách, napríklad v Rakúsku, ktoré dosahuje rekordné prípady počtov, tak v posledné dni im klesá incidencia. Takže očakávame podobný priebeh na Slovensku," vysvetlil.



Nemá pocit, že by bolo uvoľnenie opatrení predčasné. Podotkol, že pri rozhodovaní sa odborníci pozerajú najmä na situáciu s hospitalizovanými pacientmi, čo podľa neho aktuálna situácia umožňuje. Zároveň pripomenul, že aj variant omikron vie spôsobiť vážny priebeh a že gro hospitalizovaných tvoria aj naďalej nezaočkované osoby.