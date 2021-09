Mišík: Počet prípadov COVID-19 sa viac ako zdvojnásobil

Bratislava 8. septembra (TASR) - Slovensko patrí medzi krajiny s najrýchlejším rastom prípadov. Oproti minulému týždňu sa počet prípadov viac ako zdvojnásobil. Na stredajšej tlačovej konferencii o tom informoval riaditeľ Inštitútu zdravotných analýz Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR Matej Mišík.



Do nemocníc prijali v súvislosti s diagnózou COVID-19 77 pacientov oproti minulotýždňovým 50. Ochorenie sa potvrdilo u 126, pričom minulý týždeň ich bolo 70. Na ventilácii je 13 ľudí, pred týždňom boli štyria. Nárast prípadov sa prejavil aj v počte výjazdov záchrannej služby.



Denne prijmú nemocnice asi 11 pacientov, čo predstavuje asi sedem až osem percent identifikovaných prípadov. Medzi nezaočkovanými pozitívnymi ide asi o deväť percent, zo zaočkovaných končia v nemocnici menej ako tri percentá pozitívnych.







Zo 108 hospitalizovaných je najviac ľudí, 41, hospitalizovaných v Košickom kraji. Pri plne zaočkovaných pacientoch je vek hospitalizovaných výrazne vyšší.



Zaočkovaná je viac ako polovica populácie, pre ktorú sú dostupné vakcíny. Pribúda asi 1700 osôb denne.



Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) na tlačovej konferencii povedal tiež, že vyžadovanie testu od pacientov pri vyšetreniach budú riešiť. V štátnych nemocniciach chcú jednoznačnejšie regulovať pravidlá. Hovorí aj o tom, že pacienti by nemuseli za test platiť. Avizoval tiež, že v priebehu niekoľkých týždňov by malo ministerstvo mať k dispozícii mapu zobrazujúcu premorenosti Slovenska.