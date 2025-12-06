< sekcia Slovensko
Miškov: V kauze outletu Voderady budú vypracované tri nové posudky
Areál bývalého outletu vo Voderadoch bude podľa Miškova premenený na centrum, ktoré má byť miestom praktickej prezentácie moderných technológií a inovácií.
Autor TASR
Voderady 6. decembra (TASR) - V reakcii na kauzu nákupu bývalého outletu Voderady pri Trnave, v súvislosti s cenou, odznel návrh vypracovania troch nezávislých súdnoznaleckých posudkov od renomovaných znalcov, ktoré budú spriemerované. Uviedol to Juraj Miškov, prezident Národného inovačného a technologického centra (NITC), na tlačovej konferencii v sobotu vo Voderadoch. Doplnil, že ak priemerná hodnota z nich bude nižšia ako suma, ktorú uhradili, predávajúci centru uhradí rozdiel v cene.
Čo sa týka kúpnej ceny areálu, Miškov poukázal, že podľa znaleckého posudku má nehnuteľnosť hodnotu 19,3 milióna eur. NITC však areál získalo za 16,9 milióna eur, čo má podľa neho predstavovať úsporu oproti znaleckej hodnote. Prevod tiež zahŕňal fotovoltickú elektráreň, ktorú predávajúci nainštaloval neskôr, a teda má prispievať k reálnej hodnote majetku.
Miškov následne navrhol vypracovanie nezávislých posudkov s tým, že o návrhu je oboznámená aj protistrana. „Ak priemerná hodnota z tých ďalších troch nezávislých súdnoznaleckých posudkov bude nižšia ako suma, ktorú sme uhradili za túto nehnuteľnosť, tak predávajúci nám uhradí rozdiel v cene, aby už nikto nemohol pochybovať o tom, že tá hodnota za peniaze nesedí,“ doplnil.
Areál bývalého outletu vo Voderadoch bude podľa Miškova premenený na centrum, ktoré má byť miestom praktickej prezentácie moderných technológií a inovácií. Medzi plánované aktivity patria pavilóny zamerané na drony, robotizáciu, automatizáciu alebo inteligentné zdravie. Zdôraznil, že NITC nie je univerzitný vedecký park ani startup campus.
Ako uviedol prezident NITC, centrum má ponúkať aj vzdelávanie pre študentov, žiakov, dospelých a firmy s cieľom zvýšiť digitálne a technologické zručnosti potrebné pre priemysel a malé a stredné podniky. „Sekundárnou cieľovou skupinou bude širšia verejnosť so záujmom o inovácie a technológie,“ ozrejmil.
Lokalitu centra zhodnotil ako výhodnú, pretože dostupnosť centra z jednotlivých krajských miest je do 1,5 hodiny. „Dostupnosť pre veľký počet návštevníkov aj možnosť bezplatného parkovania boli jednými z dôležitých parametrov, keď sme hľadali vhodnú nehnuteľnosť na to, aby sme takéto centrum mohli vytvoriť,“ skonštatoval.
Projekt NITC kritizovalo opozičné hnutie Progresívne Slovensko. Poslanci za PS tvrdili, že objekt bývalého outletu vo Voderadoch bol predražený, nakoľko ho majitelia nedokázali predať v niekoľkých kolách dražby ani za rádovo jednotky miliónov eur. Štát však na vznik NITC prispel podľa PS sumou 16,9 milióna eur.
Minister školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR, poverený vedením Úradu podpredsedu vlády SR pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku (ÚPPV), Tomáš Drucker (Hlas-SD) následne nariadil hĺbkovú a komplexnú kontrolu nadobudnutí priestorov pre NITC vo Voderadoch. V stredu (3. 12.) o tom informoval ÚPPV.
