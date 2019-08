Mitrík:Zriadenie kontrolného výboru prispeje k lepšiemu riadeniu štátu

Podľa Mitríka bolo zriadenie parlamentného kontrolného výboru jedných z jeho cieľov po nástupe do úradu, ktorý sa však nepodarilo naplniť.

Bratislava 2. augusta (TASR) – Zriadenie parlamentného kontrolného výboru v Národnej rade (NR) SR by prispelo k lepšiemu riadeniu štátu, povedal v piatok po skončení rokovania so svojím českým kolegom predseda NKÚ Karol Mitrík. Výbor by mal prerokovávať výsledky kontrol Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ), zadávať jednotlivým rezortom úlohy na odstránenie nedostatkov a kontrolovať ich plnenie.



Podľa Mitríka bolo zriadenie parlamentného kontrolného výboru jedných z jeho cieľov po nástupe do úradu, ktorý sa však nepodarilo naplniť. "Preto sme vyvolali stretnutie s predstaviteľmi NKÚ Českej republiky," povedal Mitrík, podľa ktorého je najvýhodnejšie kopírovať model fungovania takéhoto úradu od našich západných susedov.







V českom parlamente kontrolný výbor funguje už od roku 2006 a predseda českého NKÚ Miloslav Kala aj predseda tohto výboru v poslaneckej snemovni ČR Roman Kubíček si výsledky jeho pôsobenia pochvaľujú. "Naše skúsenosti sú veľmi dobré a nepotvrdili sa obavy, že bude komplikovať vládnutie," povedal Kala. V minulosti sa český výbor podľa Kalu podieľal na vyriešení problémov pri výstavbe diaľnic či využívaní eurofondov.



Podľa Kubíčka je spolupráca s NKÚ ČR na "najvyššej úrovni". "Môžem potvrdiť, že NKÚ sa chová úplne apoliticky," povedal.



Slovenský NKÚ však nemôže iniciovať zriadenie výboru v parlamente a na splnenie tohto cieľa môže iba presviedčať vedenie parlamentu a jednotlivých politických strán. Aj preto spolu so svojimi českými kolegami naplánovali na jeseň stretnutie zástupcov NKÚ oboch republík v Česku, ktorého by sa mali zúčastniť aj najvyšší predstavitelia slovenského parlamentu. Súčasťou stretnutia by mala byť účasť na zasadnutí kontrolného výboru českého parlamentu.