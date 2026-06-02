MK chystá precizovanie opatrenia o podrobnostiach poskytovania dotácií
Novelu zákona schválila Národná rada SR na konci mája 2025.
Autor TASR
Bratislava 2. júna (TASR) - Ministerstvo kultúry (MK) SR upraví verziu opatrenia o podrobnostiach poskytovania dotácií v pôsobnosti rezortu. „Cieľom návrhu je precizovanie textu, vloženie dvoch paragrafov do aktuálne platného opatrenia a doplnenie novej prílohy,“ uvádza rezort v predbežnej informácii, zverejnenej v utorok na portáli právnych predpisov slov-lex.sk.
Ministerstvo spresňuje, že navrhované zmeny v právnom predpise reagujú na vytvorenie nových podprogramov v rámci programov Ochrana a rozvoj nehmotného kultúrneho dedičstva a Podpora a rozvoj vlastenectva a národného povedomia detí a mládeže, rovnako i na skúsenosti z praxe. „Taktiež je potrebné pri jednotlivých výzvach vyhlasovaných v časovom slede požadovať od žiadateľov poskytnutie rôznych špecifických údajov s cieľom adresnejšieho nastavovania parametrov podpory a rýchlejšieho vyplácania finančných prostriedkov,“ dodáva MK.
Novelu zákona, ktorou sa môžu dotácie MK poskytovať aj na ochranu a rozvoj nehmotného kultúrneho dedičstva i na podporu a rozvoj vlastenectva a národného povedomia detí a mládeže, schválila Národná rada SR na konci mája 2025.
