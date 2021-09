Rezort kultúry predložil na pripomienkovanie novelu autorského zákona

Bratislava 26. septembra (TASR) - Transpozície smerníc Európskeho parlamentu, ale aj rozšírenie povinných výnimiek z autorského práva a úprava povinností a práv v rámci on-line služieb zdieľania obsahu je obsahom návrhu novely autorského zákona. Ministerstvo kultúry (MK) SR ho predložilo do medzirezortného pripomienkového konania.



V prípade prvej transpozície európskej smernice, týkajúcej sa autorského práva na digitálnom jednotnom trhu, by mala úprava viesť podľa predkladateľa k zlepšeniu využívania kreatívneho obsahu v digitálnom prostredí. "Smernica o on-line prenosoch vysielateľov a o retransmisii reguluje predovšetkým časť on-line služieb spojených s vysielaním, reaguje na nové metódy retransmisie a zavádza prenos programov prostredníctvom techniky tzv. priameho vstupu," dodáva rezort kultúry. Objasňuje, že v tomto prípade je cieľom uľahčiť cezhraničné poskytovanie on-line služieb, ktoré sú doplnkom k vysielaniu, a retransmisii televíznych a rozhlasových programov s pôvodom v iných členských štátoch. "K tzv. doplnkovým on-line službám preto uvedená smernica zavádza zásadu krajiny pôvodu, podľa ktorej sa k vymedzeným autorskoprávnym spôsobom použitia vysporiadajú práva a uzavrú licenčné zmluvy len v členskom štáte vysielateľa," dodáva rezort.



Predkladaný návrh taktiež rieši niekoľko aktuálnych aplikačných problémov z praxe a legislatívno-technicky spresňuje viaceré ustanovenia. "Na základe rozsiahlych konzultácií so širokým spektrom zainteresovaných subjektov, ktoré predchádzali príprave návrhu zákona, sa predovšetkým spresňujú a dopĺňajú niektoré ustanovenia piatej časti autorského zákona o správe práv," priblížil rezort.



Návrh legislatívnej zmeny zavádza takisto nové výnimky z autorského práva a práv súvisiacich s autorským právom. Zavádza sa napríklad nová výnimka na použitie diela na účel zachovania kultúrneho dedičstva. "Na základe takejto výnimky by malo byť možné vyhotovovať rozmnoženiny s použitím vhodného nástroja, prostriedku či technológie zachovávania, v akomkoľvek formáte alebo na akomkoľvek nosiči, v požadovanom množstve, v ktoromkoľvek štádiu životnosti," objasňuje v dôvodovej správe MK.