MK: Odkaz Ľ. Štúra sa niesol podujatím zvýrazňujúcim význam jazyka
Rezort kultúry na slávnostnom stretnutí takisto ocenil osobnosti, ktoré významne prispeli k rozvoju jazykovedy a ochrane jazykovej kultúry.
Bratislava 25. novembra (TASR) - Slovenský jazyk je živým priestorom pamäti, tvorivosti a dedičstva, jazykom, ktorý spája generácie a formuje spoločnú identitu. Ministerka kultúry SR Martiny Šimkovičová (nominantka SNS) to uviedla v úvodnom príhovore na utorkovom podujatí „Sila spojenia nášho je reč naša národná“, ktoré rezort kultúry zorganizoval pri príležitosti Roku Ľudovíta Štúra.
„Starostlivosť o ochranu a rozvoj jazyka je nielen našou povinnosťou, ale aj zodpovednosťou voči budúcim generáciám,“ zdôraznila ministerka. V súvislosti s podujatím, ktoré bolo venované jazyku ako základnému prvku národnej identity i odkazu slovenských buditeľov, pripomenula Šimkovičová i pôvod motta podujatia. „Vychádza z myšlienky Ľudovíta Štúra uverejnenej v roku 1846 v Slovenských národných novinách, ktorá poukazuje na význam jazyka ako pevného puta národa,“ dodala.
Rezort kultúry na slávnostnom stretnutí takisto ocenil osobnosti, ktoré významne prispeli k rozvoju jazykovedy a ochrane jazykovej kultúry. Súčasťou podujatia bolo aj slávnostné odovzdanie Pamätného listu Ministerstva kultúry SR profesorovi Jánovi Kačalovi za jeho celoživotný prínos k ochrane a rozvoju slovenského jazyka.
V odbornej časti programu predstavili diela profesora Kačalu Skladba slovenského jazyka, ktoré bolo navrhnuté na zaradenie medzi kodifikačné príručky. V diskusii sa profesor Kačala venoval vývoju slovenského jazyka, jeho systémovým princípom a súčasným výzvam jazykovej kultúry.
Na podujatí sa zúčastnil aj bývalý prezident SR Ivan Gašparovič, okrem neho predniesli príhovor predseda Matice slovenskej Marián Gešper a správca Matice slovenskej a šéfredaktor Slovenských národných novín Maroš Smolec.
