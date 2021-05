Menovanie nového riaditeľa Divadla Nová Scéna ešte nie je definitívne

Bratislava 7. mája (TASR) – Menovanie nového generálneho riaditeľa Divadla Nová scéna ešte nie je definitívne. Po piatkovom prijatí zamestnancov DNS oznámilo Ministerstvo kultúry SR, že do siedmich dní sa má uskutočniť ďalšie stretnutie a po ňom bude informovať o postupe pri výbere nového vedenia DNS.



Piatkové stretnutie sa uskutočnilo na základe žiadosti zamestnancov DNS, ktorí sú presvedčení, že v prípade postupu vo výberovom konaní na nového šéfa divadla postupovala ministerka Natália Milanová (OĽANO) protizákonne a nerešpektovala ani vnútornú smernicu rezortu a pravidlách výberových konaní.



Argumenty ministerky ich ani na piatkovom stretnutí nepresvedčili. „Počas rokovania každá zo strán prezentovala svoj rozdielny pohľad na daný problém, dotýkajúci sa právnej analýzy aj vylúčenia zástupkyne divadla z hodnotiaceho procesu, ako aj o budúcnosti divadla," uviedli zástupcovia umeleckých i neumeleckých pracovníkov DNS.



Potvrdili, že sa s rezortom dohodli na ďalšom stretnutí, ktoré sa má uskutočniť do 14. mája. „Dovtedy má ministerstvo analyzovať možnosti riešenia vzniknutej situácie a návrhy zástupcov divadla," informovali.



Ministerka na stretnutí zopakovala, že za jej rozhodnutím bol preukázaný konflikt záujmov jednej z členiek komisie, ktorý mal ovplyvniť aj samotné hodnotenie. Upozornila ďalej, že podľa zákona môže vymenovať štatutára alebo štatutárku divadlo priamo, chcela však rešpektovať zistenia výberovej komisie o kvalite kandidátov a nimi predložených projektov. „Preto som vybrala uchádzača, ktorý, ak sa zohľadní konflikt záujmov, získal tie najlepšie odporúčania aj od samotnej komisie," odôvodnila Milanová uprednostnenie druhého v poradí Petra Oravca pred Ingrid Fašiangovou, ktorá získala najviac bodov.



Voči jej rozhodnutiu a postupu sa ohradila Fašiangová i dotknutá členka výberového orgánu, zástupkyňa zamestnancov divadla v komisii – Zuzana Šebestová. Pridali sa aj zamestnanci divadla, argumentujúci i právnym stanoviskom, ktoré si nechali vypracovať. Požiadali zároveň ministerku o stretnutie.



Vo výberovom konaní sa o post uchádzali štyria kandidáti. Po ukončení ich vypočutia bola na základe bodového a individuálneho hodnotenia členov komisie do funkcie odporúčaná doterajšia šéfka divadla Ingrid Fašiangová. Po zverejnení zápisnice však prišlo k jej neskoršiemu doplneniu, podľa ktorého sa zistil konflikt záujmov a technická chyba pri vyhodnocovaní. Výberové konanie preto muselo pokračovať. Opätovne zvolaná komisia síce druhýkrát odporučila menovať Fašiangovú, a to na základe bodového hodnotenia, ministerka sa však rozhodla pre druhého v poradí – Petra Oravca.