Rezort: Rozhodnutia v programe Obnovme si svoj dom sú v súlade s PVV

Bratislava 23. septembra (TASR) - Ministerstvo kultúry (MK) SR odmieta akékoľvek snahy o vonkajší tlak či diktát zo strany záujmových skupín, ktoré by mohli ovplyvňovať rozhodovací proces v dotačnom programe Obnovme si svoj dom. "Všetky rozhodnutia ministerstva sú plne v súlade s tým, k čomu sa rezort zaviazal v programovom vyhlásení vlády (PVV)," uviedla hovorkyňa rezortu Petra Bačinská.



V mene rezortu zároveň zdôraznila, že v procese rozhodovania o tom, ktoré projekty budú podporené, si MK zachová svoju suverenitu a autonómiu. "Ministerstvo trvá na tom, že podpora kultúrnych projektov musí byť v súlade so spoločenskými a hodnotovými prioritami celej spoločnosti tak, aby neboli v rozpore s tým, k čomu sa vedenie rezortu hlásilo pred voľbami," dodala Bačinská.



Striktne odmieta tvrdenia o "masívnom zásahu" do odborného hodnotenia. "Všetky zmeny a korekcie boli zrealizované na základe transparentného procesu a zohľadňovali strategické ciele programu Obnovme si svoj dom," upozornila. "Hodnotenia komisie sú dôležitou súčasťou rozhodovacieho procesu, no nie sú jediným kritériom pre prideľovanie dotácií. Ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nominantka SNS) môže zasiahnuť do rozhodovacieho procesu vo veci prideľovania dotácií v akomkoľvek rozsahu," pripomenula.



Hovorkyňa uistila, že rezort kultúry pracuje na tom, aby proces dotačných programov prebiehal čo najplynulejšie, a to v záujme žiadateľov a efektívneho čerpania finančných prostriedkov.



Dotačný program rezortu kultúry Obnovme si svoj dom naráža v súčasnosti na kritiku za stav hodnotiacich i schvaľovacích procesov, ktoré ohrozuje využitie prostriedkov. Predstavitelia opozície zároveň obvinili ministerku z manipulácie schvaľovania dotácií, nerešpektovanie odborníkov hodnotiacich žiadosti a zvýhodňovanie žiadateľov blízkych strane SNS.