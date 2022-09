Rezort kultúry chce chrániť deti pred podozrivými spoločenstvami

Na snímke informačný plagát upozorňujúci na podozrivé spoločenstvá počas tlačovej konferencie ministerstva kultúry SR na tému Ochrana detí pred podozrivými spoločenstvami 8. septembra 2022 v Bratislave. Foto: TASR - Pavol Zachar

Bratislava 8. septembra (TASR) – Ministerstvo kultúry (MK) SR koordinuje medzirezortnú pracovnú skupinu, jej cieľom je ochrániť deti pred podozrivými spoločenstvami. Ide najmä o manipulatívne svetonázorové a spirituálne skupiny. Počas štvrtkovej tlačovej konferencie to uviedla štátna tajomníčka rezortu kultúry Viera Leščáková. V tejto súvislosti vznikol aj informačný leták.Skupina vytvára platformu na medzirezortnú odbornú diskusiu a výmenu skúseností v tejto oblasti. Leščáková povedala, že deti často nechodia so svojimi problémami za rodičmi, ale odpovede na svoje otázky hľadajú na internete. Upriamila pozornosť najmä na malé deti, ktoré často nerozoznávajú pravdivé od nepravdivého a stávajú sa súčasťou viacerých nevhodných spoločenstiev alebo spolkov.Pracovníci cirkevného odboru rezortu kultúry vypracovali leták, ktorý je určený najmä pre deti.uviedla štátna tajomníčka rezortu kultúry. Podľa jej slov je tento leták určený nielen pre deti, ale aj pre ich rodičov.Katarína Bartal z cirkevného odboru rezortu kultúry poznamenala, že sa snažili v letáku zhrnúť všetky dôležité znaky, aby sa nebezpečenstvo rozpoznalo od toho, čo je bezpečné. Leták je v ilustrovanej forme, obsahuje 15 základných znakov, ktoré pomôžu jednoducho upozorniť na to, kedy nie je v poriadku.Aby leták bol prístupný pre všetkých, preložili sme ho okrem slovenčiny do piatich jazykov. Prístupný je v nemeckom, rómskom, rusínskom, maďarskom a ukrajinskom jazyku. Momentálne sú letáky dostupné len v online podobe, pripravuje sa aj tlačená verzia.Riaditeľka Národného koordinačného strediska pre riešenie problematiky násilia na deťoch Mária Vargová poznamenala, že nebezpečné skupiny sú prítomné aj na Slovensku. Uviedla, že počítajú s tým, že nie každé dieťa sa dostane k tomuto letáku. Preto sa podľa slov Leščákovej leták má dostať napríklad aj ku školským psychológom a výchovným poradcom v školách, aby vedeli tieto informácie poskytnúť ďalej.povedala Leščáková.