MK SR: Akčný plán rozvoja rómskeho jazyka a kultúry má päť cieľov

Bratislava 3. júna (TASR) – Opatrenia na podporu kultúry, jazyka a identity rómskej národnostnej menšiny sú obsahom akčného plánu na roky 2022-2024, vychádzajúceho z hlavnej stratégie inklúzie Rómov do roku 2030. Ministerstvo kultúry (MK) SR, ktoré materiál predložilo do medzirezortného pripomienkového konania, v ňom sformulovalo úlohy a opatrenia v rámci piatich čiastkových cieľov.



Zamerané sú na stabilizáciu a rozvoj inštitúcií venujúcich sa rómskej kultúre, podporu rómskej kultúry, podporu rómskych médií, rozvoj a vitalitu rómskeho jazyka i posilňovanie povedomia o právach rómskej národnostnej menšiny.



V rámci konkrétnych navrhovaných úloh na najbližšie trojročné obdobie sa napríklad spomína spoločný výskumný projekt viacerých inštitúcií, zaoberajúci sa výskumom dejín, kultúry i spôsobu života Rómov, letná škola autorov píšúcich v rómskom jazyku s cieľom kultivovať spisovnú formu jazyka, ale aj vytvorenie a presadzovanie etického kódexu, rámcujúceho zobrazovanie Rómov v médiách.



Plán vychádza zo schválenej Stratégie rovnosti, inklúzie a participácie Rómov do roku 2030. Vláda na začiatku apríla schválila prvý akčný plán stratégie, ktorý sa zameriava prioritne na oblasti zamestnanosti, vzdelávania, zdravia a bývania a tiež boja s protirómskym rasizmom. Akčný plán predložený rezortom kultúry je vôbec prvým, ktorý sa špeciálne venuje oblasti kultúry, jazyka a posilňovania identity rómskej národnostnej menšiny.