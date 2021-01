Do platnosti vstupujú novely o podujatiach a príspevkoch do fondov

Bratislava 1. januára (TASR) – Organizátori kultúrnych podujatí, ktoré sa v dôsledku pandémie nového koronavírusu nebudú môcť uskutočniť ani v prvej polovici roka 2021, budú môcť predĺžiť platnosť zakúpených vstupeniek do konca júna 2022. Vyplýva to z novely zákona o verejných podujatiach, ktorá v piatok nadobudla účinnosť.



Organizátori môžu tiež majiteľovi v cene lístka ponúknuť poukážku na iné podujatie konané do polovice roka 2022. Ak držiteľ vstupenky trvá na vrátení peňazí, organizátor je povinný mu vyhovieť do 13 mesiacov od neuskutočnenia podujatia.



Novela nadväzuje na prijatú legislatívnu úpravu v máji 2020 v súvislosti s prvou vlnou pandémie nového koronavírusu. Rovnakým spôsobom ako pri vtedajšej novele upravuje povinnosti organizátorov, týkajúce sa plnenia zmluvných záväzkov v súvislosti s neuskutočneným podujatím.



Platnosť nadobudlo aj prechodné ústanovenie v prípade zákona o umeleckých fondoch, ktorým sa predlžuje ustanovenie o zrušení povinnosti platiť, respektíve zrážať príspevok z autorských odmien do verejnoprávnych umeleckých fondov (Literárny fond, Hudobný fond, Fond výtvarného umenia). Povinnosť sa podľa novely nevzťahuje ani na odmeny vyplatené v roku 2021. Autori však môžu fondom platiť príspevky dobrovoľne, do konca marca 2022, sumu si v tom prípade môžu zarátať do daňových nákladov.



So začiatkom januára 2021 sa stala účinnou aj úprava zákona o Fonde na podporu umenia, ktorá sa týka hospodárenia fondu. Po novom môže na vlastnú prevádzku použiť fond najviac päť percent z celkovej sumy príjmov, na podpornú činnosť najmenej 95 percent príjmov.