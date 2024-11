Rezort kultúry reagoval na vyhlásenie zamestnancov SNG

Bratislava 22. novembra (TASR) - Ministerstvo kultúry (MK) SR plne rešpektuje právo zamestnancov Slovenskej národnej galérie (SNG) na vyjadrenie názoru, prípadne na ďalšie pracovnoprávne kroky, podľa rezortu by však mali zvážiť, či hromadná výpoveď prispeje k stabilite inštitúcie. Deklaruje zároveň, že je pripravené zabezpečiť kontinuálny chod galérie. Ministerstvo to uviedlo v reakcii na štvrtkové (21. 11.) vyhlásenie vyše 170 zamestnancov SNG, ktorí protestovali proti riadeniu, komunikácii i organizačným zmenám povereného šéfa galérie Miloša Timka.



"SNG je významnou kultúrnou inštitúciou, avšak jej fungovanie nie je neoddeliteľne spojené s konkrétnymi jednotlivcami," upozornila vedúca oddelenia komunikácie MK Petra Bačinská. "Ministerstvo kultúry je pripravené zabezpečiť kontinuálny chod galérie aj v prípade, že niektorí zamestnanci využijú svoje právo a podajú výpoveď," dodala. Ministerstvo zároveň verí, že spory je možné riešiť v rámci vzájomného rešpektu a transparentnej komunikácie.



V tejto súvislosti tiež odmieta tvrdenia o zasahovaní do odbornej autonómie SNG. "Považujeme ich za neodôvodnené a zavádzajúce a ich šírenie vnímame ako pokus destabilizovať situáciu v tejto významnej kultúrnej inštitúcii," vyhlásila Bačinská zdôrazňujúc, že chod SNG riadi vedenie inštitúcie a všetky zmeny organizačnej štruktúry alebo personálne rozhodnutia sú v kompetencii povereného generálneho riaditeľa SNG.



Do hromadnej výzvy na ochranu SNG sa zapojilo 177 zamestnancov galérie. Požadujú zachovať odborné pozície a garanciu transparentnosti procesov, rovnako kontinuitu projektov vrátane pozícií senior kurátorov a riaditeľky marketingu. Vyzývajú zastaviť účelové zásahy do organizačnej štruktúry a prepúšťanie odborníkov. Apelujú na to, aby na čele inštitúcie stál kompetentný človek so skúsenosťami s riadením štátnych inštitúcií, otvorene komunikujúci a pred osobnými záujmami uprednostňujúci prospech SNG. Svoje požiadavky sformulovali i v liste adresovanom ministerke kultúry Martine Šimkovičovej (nominantka SNS). Ak sa ich požiadavky nesplnia, zvažujú podať hromadné výpovede v januári 2025.