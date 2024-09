Rezort kultúry zobral na vedomie iniciatívu vyvesenia čiernych vlajok

Bratislava 30. septembra (TASR) - Ministerstvo kultúry (MK) SR robí maximum pre to, aby proces dotačných programov prebiehal čo najplynulejšie, v záujme žiadateľov, efektívneho čerpania finančných prostriedkov i súlade s platnou legislatívou, ktorá umožňuje výrazne dlhšie čerpanie kapitálových výdavkov. Rezort to uviedol v reakcii na iniciatívu združení venujúcich sa údržbe a obnove pamiatok i propagácii kultúrneho dedičstva, ktoré na znak protestu voči súčasnému stavu dotačného programu Obnovme si svoj dom vyzvalo správcov pamiatok vyvesiť čierne vlajky. Iniciatívu berie rezort na vedomie.



Ministerstvo si uvedomuje, že dotačný program Obnovme si svoj dom je dôležitým nástrojom na podporu obnovy kultúrnych pamiatok. Odmieta však snahy o vonkajší tlak či diktát zo strany záujmových skupín, ktoré by mohli tento proces ovplyvňovať. "Podpora kultúrnych projektov musí byť v súlade so spoločenskými a hodnotovými prioritami celej spoločnosti tak, aby neboli v rozpore s tým, k čomu sa vedenie rezortu hlásilo pred voľbami. A rovnako tak musí byť v súlade s programovým vyhlásením vlády," zdôraznila hovorkyňa rezortu Petra Bačinská.



V súvislosti s vyhodnocovacím procesom zdôraznila, že hodnotenia komisií sú dôležitou súčasťou rozhodovacieho procesu, nie však jediným kritériom pre prideľovanie dotácií. "Ministerka kultúry má právo zasiahnuť do rozhodovacieho procesu ohľadom prideľovania dotácií v akomkoľvek rozsahu," upozornila.



Združenia a organizácie venujúce sa pamiatkovej obnove i oblasti kultúrneho dedičstva v pondelok opätovne vyjadrili obavu nad osudom pamiatok v SR. Kriticky pritom poukazujú na stav dotačného programu Obnovme si svoj dom, časový sklz pri hodnotení žiadostí, predlžovanie procesu schvaľovania a kontrahovania úspešných projektov i nerešpektovanie odborných stanovísk komisií zo strany vedenia rezortu. Upozornili, že dôsledkom súčasného stavu je zastavanie mnohých plánovaných projektov a riziko zhoršenia stavebno-technického stavu, ba až straty pamiatok, ktoré si vyžadujú opravu a obnovu. V tejto súvislosti iniciovali vyvesenie čiernych vlajok na pamiatkach.