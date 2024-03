Rezort kultúry: K návrhu zákona meniaceho RTVS prišlo 327 pripomienok

Bratislava 20. marca (TASR) - K zmenám v RTVS a návrhu zákona o Slovenskej televízii a rozhlase prišlo 327 pripomienok, z toho 42 hromadných. Oznámilo to Ministerstvo kultúry (MK) SR, ktoré zároveň oznámilo, že začalo s vyhodnocovaním podnetov.



"Každou jednou pripomienkou sa budeme dôkladne zaoberať a všetky konštruktívne a relevantné budeme akceptovať," uistila ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nominantka SNS). Dodala, že vo štvrtok (21. 3.) sa uskutočnia prvé rozporové konania k hromadným pripomienkam.



Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) po stredajšom zasadnutí vlády avizoval, že kabinet by sa mal zaoberať návrhom zákona o týždeň na výjazdovom rokovaní v Galante. Ešte v ten istý deň, 27. marca, chce návrh predložiť do Národnej rady SR s cieľom rokovať o ňom už na aprílovej schôdzi.



Premiér preferuje skrátený legislatívny proces k návrhu zákona. Argumentuje tým, že RTVS pod súčasným vedením je v konflikte s vládou a nedokáže tak garantovať objektívne informovanie verejnosti. Strana Hlas-SD, naopak, nie je zástancom skráteného legislatívneho procesu, upozorňuje na potrebnú diskusiu k návrhu zákona. Líder SNS Andrej Danko v pondelok (18. 3.) uviedol, že forma prerokovávania v parlamente je otázkou do diskusie.



Skrátené medzirezortné pripomienkové konanie k návrhu zákona o Slovenskej televízii a rozhlase sa skončilo v utorok (19. 3.). Návrh zákona nerozdeľuje súčasnú RTVS, mení však spôsob kreovania orgánov telerozhlasu.