MK SR: Mimoriadna podpora pomôže aj kultúre národnostných menšín

Bratislava 15. októbra (TASR) - Časť z mimoriadnej pomoci Ministerstva kultúry (MK) SR vo výške 10,7 milióna eur pre nezávislú kultúru sa do konca roka 2020 rozdelí aj na projekty menšinovej kultúry. "Umožní to vo štvrtok zverejnená mimoriadna výzva Fondu na podporu kultúry národnostných menšín (FPKNM) v celkovej výške 475.000 eur," informovalo MK.



Mimoriadna výzva je venovaná projektom profesionálnych umelcov. "Umelci a umeleckí pracovníci môžu vypracovať projekt a uchádzať sa o jeho podporu formou štipendia maximálne na päť mesiacov. Čas na podanie majú do 2. novembra 2020," oznámila hovorkyňa MK Zuzana Viciaňová. "Štipendium možno získať na tvorbu a prezentáciu divadelných, tanečných, hudobných, výtvarných a audiovizuálnych diel," dodala.



FPKNM rozdelí finančné prostriedky z mimoriadnej výzvy medzi všetkých 13 národnostných menšín - bulharskú, českú, chorvátsku, maďarskú, moravskú, nemeckú, poľskú, rómsku, rusínsku, ruskú, srbskú, ukrajinskú a židovskú národnostnú menšinu. V rámci budovania interkultúrneho dialógu a porozumenia podporí tiež vznik audiovizuálnych diel venovaných šíreniu tolerancie voči menšinovým jazykom a kultúram.



Viac informácií o mimoriadnej výzve možno nájsť na www.kultminor.sk.