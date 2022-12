Rezort kultúry: Múzeum 20. storočia je zatiaľ v ideovej rovine

Bratislava 3. decembra (TASR) - Koncepcia Múzea 20. storočia je zatiaľ v ideovej rovine. Návrh rozpočtu Ministerstva kultúry (MK) SR aktuálne neráta s financiami na tento projekt. Vyplýva to z vyjadrenia, ktoré TASR poskytla hovorkyňa MK SR Zuzana Viciaňová.



"Koncepcia Múzea 20. storočia je zatiaľ v ideovej rovine. Pokiaľ ide o konkrétne kroky realizácie, v návrhu rozpočtu MK SR nie sú na to aktuálne alokované finančné zdroje," reagovala Viciaňová.



O zriadení múzea hovorí programové vyhlásenie vlády (PVV). Vláda má podľa dokumentu vytvoriť podmienky na zriadenie Múzea 20. storočia, ktoré by malo slúžiť najmä na edukatívne účely.



Ešte pred 17. novembrom spomenulo ideu národného múzea obetí komunizmu mimoparlamentné KDH. Požiadalo vládu, aby sa zasadila o jeho vznik. V období značnej radikalizácie spoločnosti by podľa hnutia múzeum varovalo verejnosť pred návratom do totality.