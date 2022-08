MK SR navrhuje pristúpenie SR k Štatútu Medzinárodného centra ISSN

Bratislava 23. augusta (TASR) - Slovensko by malo pristúpiť k Štatútu Medzinárodného centra pre registráciu seriálových publikácií. Návrh, ktorý má potvrdiť súčasnú aplikačnú prax do formátu vykonávania medzinárodnej zmluvy, predložilo Ministerstvo kultúry SR do medzirezortného pripomienkového konania (MPK).



Medzinárodné štandardné číslo seriálovej publikácie (ISSN) je osemčíselný identifikátor periodických publikácií a umožňuje vydavateľom, kníhkupcom, knihovníkom či výskumníkom celosvetovo uznávaným spôsobom voľne šíriť sériové publikácie, zlepšovať vyhľadávanie a poradie publikácií. Prideľovanie čísiel ISSN riadi sieť národných stredísk ISSN koordinovaných z medzinárodného strediska v Paríži.



Slovenským národným centrom ISSN je Univerzitná knižnica v Bratislave, ktorá s parížskym centrom spolupracuje na základe dvojstrannej zmluvy z roku 1993 a dodatku z roku 1997. "Uvedená zmluva však nemá charakter medzinárodnej zmluvy, ale ide o spoluprácu na technickej úrovni. Oficiálne členstvo SR zatiaľ nebolo legalizované a SR k štatútu oficiálne nepristúpila," upozornil rezort.



Vysvetľuje, že pristúpenie SR k štatútu umožní plnohodnotne zabezpečovať činnosť národného centra ISSN, účasť zástupcu s hlasovacím právom na Valnom zhromaždení ISSN vrátane práva byť volený a tiež aktívne a rovnocenne spolupracovať pri riadení systému ISSN.