MK SR nerozhodlo v prípade hotela Kyjev ani po dvoch rokoch

Bratislava 21. júna (TASR) - Ministerstvo kultúry (MK) SR ani po dvoch rokoch nerozhodlo, či bude hotel Kyjev spolu s obchodným domom Prior v Bratislave vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku (NKP). Vyplýva to z vyjadrení, ktoré TASR poskytla riaditeľka odboru komunikácie rezortu kultúry Petra Bačinská i samotný developer, spoločnosť Lordship. Ten sa voči rozhodnutiu pamiatkarov odvolal ešte v polovici júna 2023.



„Napriek tomu, že ministerstvo kultúry opakovane verejne deklarovalo úkony v tejto veci, ako aj očakávané termíny pre rozhodnutie, po dvoch rokoch stále nevnímame žiadny hmatateľný posun. Táto situácia je pre nás veľmi frustrujúca,“ skonštatoval developer.



Opätovne ubezpečil, že jeho cieľom je obnova budovy bývalého hotela Kyjev s rešpektom k jej vzhľadu a objemu, avšak s prispôsobením štandardom nevyhnutným pre užívanie v 21. storočí. Už v minulosti deklaroval, že plány nepočítajú so žiadnou demoláciou budovy ani výraznou zmenou vzhľadu budovy. Ubezpečil, že má ísť o citlivú rekonštrukciu budovy.



„Veríme, že ide aj o verejný záujem. Správnosť našich krokov, čo sa týka prípravy rekonštrukcie, potvrdil aj magistrát, ktorý zámer rekonštrukcie a projektovú dokumentáciu posúdil tak, že je v súlade s územným plánom,“ podotkol developer. Hlavné mesto, ako orgán územného plánovania, už vydalo k zámeru záväzné stanovisko.



Developer opätovne deklaruje pripravenosť investovať do obnovy budovy a „vrátiť jej život“, legislatívne prekážky mu v tom však podľa jeho slov bránia a spôsobujú narastajúce materiálne škody. Zdôraznil, že štátnym úradom naďalej ponúka plnú súčinnosť a spoluprácu.



Podľa ministerstva by mohlo v tejto veci čoskoro padnúť rozhodnutie. „V dohľadnej dobe možno očakávať vydanie predmetného rozhodnutia,“ uviedla Bačinská.



Hotel Kyjev, vysoký 65 metrov a s 19 podlažiami, postavili v roku 1973. Vlastníkom budovy je od roku 2004 spoločnosť Lordship. V roku 2008 bola realitná kríza a pre nerentabilitu hotela ho musel vlastník zatvoriť v roku 2011.



Napriek tomu, že Pamiatkový úrad SR ešte v roku 2013 rozhodol, že polyfunkčný objekt, ktorý tvorí hotel Kyjev s OD Prior, nebude vyhlásený za NKP, vydal v máji 2023 rozhodnutie o vyhlásení za NKP. Dôvodom mala byť ochrana historickej, spoločenskej, urbanistickej, architektonickej, výtvarnej, umelecko-remeselnej a technickej hodnoty. Pamiatkari zároveň odmietli, že by to znemožnilo obnovu. S tým však nesúhlasil developer, ktorý zmenu ich postoja vnímal ako „zmenu pravidiel počas hry.“