Novela zákona o vysielaní a retransmisii má pomôcť rozhlasovému trhu

Bratislava 1. januára (TASR) – Novela zákona o vysielaní a retransmisii bude viesť k voľnejšiemu, flexibilnejšiemu a liberálnejšiemu trhu s rozhlasovými službami. Avizuje to Ministerstvo kultúry SR v súvislosti s jednou z piatich noviel, resp. legislatívnych opatrení, ktoré boli v rámci mediálno-umeleckej oblasti prijaté v roku 2020.



Cieľom úpravy zákona o vysielaní a retransmisii, ktorá vstupuje do platnosti od piatka, je deregulácia právneho prostredia rozhlasového vysielania.



„Umožňuje, aby jeden vlastník prevádzkoval viacero rozhlasových programových služieb, tak ako je to bežným štandardom v televíznom vysielaní,“ ozrejmuje rezort.



Doteraz bola takáto možnosť vylúčená s výnimkou verejnoprávnej RTVS, v prípade súkromných vysielateľov platil princíp jeden majiteľ – jedna licencia na rozhlasovú službu. „Novela teda zjednocuje túto možnosť aj pre súkromných rozhlasových vysielateľov,“ dodáva rezort.



Očakávanou je transformácia a konsolidácia trhu. „Umožnenie vlastniť viacero programových služieb pre rádiá bude pozitívne vplývať na využívanie frekvenčného spektra pri zachovaní duálneho systému vysielania a plurality vysielania,“ poznamenáva MK.



„Vysielateľom prinesie možnosť rozširovať a lepšie zacieľovať svoje služby a oslovovať nových klientov, čo prináša potenciál vyšších príjmov a ďalší rozvoj daného trhu,“ približuje.



Poukazuje pritom v tejto súvislosti na liberalizáciu podmienok poskytovania vybranej mediálnej komerčnej komunikácie pre rozhlasových vysielateľov, umožňujúcej získať nové finančné zdroje. „Novela uvoľňuje pre rozhlasových vysielateľov podmienky vysielania sponzorovaných programov či uvádzanie komerčných odkazov,“ konkretizuje rezort.



V prípade označenia sponzoringu programu či umiestňovania produktov v programe ich rádiá po novom nemusia uvádzať na začiatku i na konci, ale len na začiatku alebo len na konci programu. Zmena sa týka aj podielu reklamy v rozhlasovom vysielaní, do maximálneho času denného vysielania, ktorý môže byť vyplnený reklamou – 20 percent v prípade súkromných rádií a tri percentá vo vysielaní rozhlasových služieb RTVS, sa nebude započítavať dlhšie reklamné oznámenie a ani výzva na pozorné prečítanie poučenia o správnom použití lieku.



Novela sa týka aj úpravy výpočtu podielu zákonom stanoveného percenta slovenských hudobných diel vo vysielaní (25 percent pre súkromné rádiá, 35 percent pre rádiá RTVS). Percentuálny podiel sa nebude už počítať z celkového času vyhradeného vysielaniu hudobných diel za kalendárny mesiac, ale z času, v rámci ktorého sa zarátavajú slovenské skladby do stanoveného podielu, teda medzi 6:00 a 24:00.