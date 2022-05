MK SR: Nový zákon o múzeách má zlepšiť kvalitu ich odborných činností

Bratislava 12. mája (TASR) – Činnosť múzeí a galérií, ich hodnotenie i požadované štandardy pri správe kultúrneho dedičstva upraví nový zákon. O jeho príprave informuje Ministerstvo kultúry (MK) SR predbežnou informáciou na portáli právnych predpisov slov-lex.sk.



"Základným cieľom návrhu zákona je zvýšiť kvalitu výkonu základných odborných činností pri zachovávaní a správe kultúrneho dedičstva v múzeách," uviedol rezort, ktorý zároveň avizuje zavedenie akreditačného procesu "na dosiahnutie vyššej úrovne múzeí, a to na základe splnenia požiadaviek stanovených štandardmi". Na tvorbe zákona majú participovať aj experti, delegovaní profesijnými organizáciami Zväz múzeí na Slovensku a Rada galérií Slovenska.



Nový zákon má napraviť nedostatky súčasnej legislatívy, ktoré sa ukazujú v aplikačnej praxi, ministerstvo poukazuje v tejto súvislosti na to, že niektoré aktuálne platné ustanovenia, napríklad odborné revízie zbierkových predmetov v stanovených intervaloch, sú v praxi takmer nevykonateľné. Vzhľadom na rozsah a charakter zmien rieši rezort úpravu novým zákonom namiesto novelizácie súčasnej právnej normy.



Pripomienkové konanie k návrhu zákona by sa malo začať v septembri.