Bratislava 4. augusta (TASR) – O dotáciu na Kultúru znevýhodnených skupín sa uchádza 288 projektov, spolu žiadajú takmer tri milióny eur. Informovala o tom vedúca Oddelenia komunikácie a protokolu Ministerstva kultúry SR Tatiana Majerská s tým, že rezort oceňuje záujem o dotačný program. O poskytnutí dotácie chce rezort rozhodnúť do konca augusta.



„Organizátori kultúrnych aktivít zdravotne alebo inak znevýhodnených skupín obyvateľstva využili naplno predĺžený termín tohtoročnej výzvy. Do predĺženého dátumu, do stredy 29. júla predložili ministerstvu 288 projektov," uviedol rezort.



Ministerstvo pripomenulo, že pôvodný termín uzávierky prijímania projektov posunulo o päť pracovných dní na základe podnetov od žiadateľov, ktorí čakali na potrebné úradné potvrdenia.



„Napriek komplikáciám vyvolaných koronakrízou bol o výzvu obdobný záujem ako minulý rok, kedy sa o dotáciu uchádzalo 325 projektov," skonštatoval rezort. Doplnil, že autori projektov od MK žiadajú väčšiu finančnú podporu ako vlani. „Spolu sú ich projekty vo výške 2 945 362 eur," dodal s tým, že je to takmer o 120-tisíc eur viac než vlani.



Program Kultúra znevýhodnených skupín je zameraný na kultúrne aktivity zdravotne alebo inak znevýhodnených skupín obyvateľstva, rozvoj ich kultúrnych práv a odstraňovanie bariér. Podporu poskytuje aj projektom pre ľudí ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením, projektom zameraným na témy rovnosti príležitostí, prevencie a eliminácie násilia, diskriminácie, rasizmu, xenofóbie a extrémizmu. V neposlednom rade aj projektom venovaným výchove k tolerancii, posilneniu sociálnej a rodinnej súdržnosti a rozvoju medzikultúrneho dialógu.