Rezort kultúry odmieta kritiku poslanca Hajka z KDH

Bratislava 30. júla (TASR) - Výberové konanie na riaditeľa Fondu na podporu kultúry národnostných menšín (FPKNM) je podľa člena výboru Národnej rady SR pre kultúru a médiá Jozefa Hajka (KDH) ďalším dielom scenára „našich ľudí“. Ministerstvo kultúry (MK) SR naopak deklaruje, že výberové konanie bolo transparentné a v súlade so zákonom.



Výberové konanie na riaditeľa FPKNM vyhlásilo ministerstvo na začiatku letných prázdnin, kandidáti sa mohli prihlásiť do 10. júla. Výberové konanie naplánoval rezort na 24. júla.



„Aj keď sme mali možnosť sa o výberovom konaní dozvedieť, všetko ostatné sa udialo za zatvorenými dverami ministerstva, v utajenom režime,“ tvrdí Hajko. Poukazuje na absenciu informácií o zložení výberovej komisie, o priebehu výberového procesu či splnení kvalifikačných predpokladov kandidátov. „Nad údajným víťazom kolujú otázniky súvisiace s jeho odbornou praxou a rodinným prepojením na jednu z členiek Fondu na podporu umenia,“ dodal opozičný poslanec.



Ministerstvo vníma Hajkove slová ako príklad účelovej dezinterpretácie, ktorá má politický podtón. Tvrdí, že výberová komisia bola riadne zriadená a uchádzači boli hodnotení na základe vopred stanovených kritérií. „Na základe výsledkov výberového konania bude po vzájomnej dohode vymenovaný uchádzač, ktorý sa umiestnil na prvom mieste,“ oznámila bez ďalších podrobností riaditeľka odboru komunikácie MK Petra Bačinská. Zdôraznila, že rezort postupuje výlučne v súlade so zákonom, „rešpektujúc odborné a zákonné kritériá pri obsadzovaní akýchkoľvek pracovných pozícií“.



Verejnoprávny FPKNM bol zriadený v roku 2017, jeho poslaním je podporovať a stimulovať kultúru národnostných menšín. K dispozícii má ročne 8,8 milióna eur.