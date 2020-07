Bratislava 28. júla (TASR) – Slovensko by sa malo stať ešte atraktívnejšou krajinou pre filmárov. Postarať by sa o to mala úprava vyhlášky Ministerstva kultúry (MK) SR o filmovom projekte, prinášajúca zníženie limitu investícií, na základe ktorého možno žiadať refundovanie 33 percent oprávnených výdavkov pri realizácii filmovej produkcie na Slovensku. Prípravu novely oznamuje rezort kultúry v rámci predbežnej informácie, zverejnenej na portáli právnych predpisov.



MK pripomína, že predchádzajúca úprava, ktorou sa v roku 2017 pôvodná minimálna suma investícií znížila z dvoch miliónov eur na 150.000 eur (respektíve 300.000 eur pri výrobe seriálových diel), pomohla zdvojnásobiť počet registrovaných projektov. "Na základe pozitívnych výsledkov sa plánuje v tomto trende pokračovať prostredníctvom ďalšieho zníženia sumy oprávnených výdavkov uhradených v súvislosti s vytvorením filmového projektu," avizuje rezort. Pripomienkové konanie plánuje spustiť v auguste.



Rezort poukazuje na to, že refundácia časti výdavkov pri produkcii audiovizuálnych diel je populárnym nástrojom podpory audiovizuálneho priemyslu a konkurenčným potenciálom v súperení krajín o pritiahnutie čo najväčšieho počtu filmových investorov.



Podpora audiovizuálneho priemyslu v podobe refundácie časti oprávnených výdavkov sa v SR realizuje od roku 2015. V súčasnosti je výška spätnej dotácie vo výške 33 percent. Vypláca sa za náklady, ktoré vznikli pri výrobe filmového alebo televízneho diela na Slovensku. Nimi sú všetky úhrady za tovary, služby, odmeny a mzdy zdaňované v SR. Na dotáciu majú nárok projekty, ktoré v prípade realizácie jedného celovečerného filmu alebo krátkeho dokumentárneho či animovaného seriálu preinvestujú na Slovensku minimálne 150.000 eur. Ak ide o filmový projekt v podobe dvoch alebo troch hraných, dokumentárnych či animovaných filmov alebo TV seriálu, je minimálna suma, ktorá oprávňuje žiadať o spätnú dotáciu, vo výške 300.000 eur. Uvedený limit zároveň nesmie presiahnuť 50 percent rozpočtu projektu.