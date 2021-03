Milanová: Obnova hradov s pomocou nezamestnaných môže pokračovať

Bratislava 18. marca (TASR) - Projekt obnovy hradov s pomocou nezamestnaných dostáva šancu pokračovať prostredníctvom novej výzvy Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR. Na štvrtkovej tlačovej konferencii to uviedli predstavitelia Ministerstva kultúry (MK) SR, ktorí priblížili, že dotáciu vo výzve určenej pre občianske združenia, neziskové organizácie či regionálne agentúry pôsobiace v oblasti regionálneho rozvoja môžu oprávnení žiadatelia použiť aj na zamestnanie ľudí podieľajúcich sa na obnove kultúrnych pamiatok.



Celková alokácia v tejto výzve je 1,1 milióna eur, výška dotácie sa bude pohybovať do 10.000 do 50.000 eur. Žiadosti možno predkladať do 15. apríla 2021. "Je zrejmé, že zatiaľ sa na refundovanie nákladov pri angažovaní nezamestnaných na obnove hradov nenazbierajú také prostriedky ako v minulých rokoch prostredníctvom národného projektu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR). Dôležité však je, aby tento výrazne pozitívne vnímaný projekt pokračoval," zdôraznila ministerka kultúry SR Natália Milanová (OĽANO)



Dotácie z výzvy MIRRI bude možné skombinovať s dotáciami z programu MK Obnovme si svoj dom. Vyhodnotenie tejto výzvy očakávajú predstavitelia rezortu kultúry do jedného mesiaca.



Milanová uistila, že MK hľadá ďalšie možnosti, ako zvýšiť zdroje na preplácanie nákladov, ktoré súvisia s projektom obnovy hradov prostredníctvom nezamestnaných. "Chceme nadviazať na túto výzvu a zároveň zaangažovať ešte viac nezamestnaných do obnovy kultúrneho dedičstva," povedala ministerka.



Štátna tajomníčka MK Zuzana Kumanová doplnila, že diskusie sa vedú o dlhodobej udržateľnosti projektu a využití eurofondov. "Skúmame možnosti pri nastavovaní nového programovacieho obdobia," uviedla.



Projekt Zapojenie nezamestnaných do obnovy kultúrneho dedičstva funguje od roku 2011, v predchádzajúcich rokoch kombinoval dotačné zdroje rezortu kultúry a prostriedky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR, ktoré refundovali mzdu a odvody zapojených nezamestnaných. MK v rámci programu Obnovme si svoj dom poskytovalo ročne vyše 12 miliónov eur, MPSVR preplácalo náklady v objeme približne 3,5 milióna ročne. Podľa združenia Zachráňme hrady sa každý rok dokázalo takto v rámci projektu uplatniť 550 až 600 uchádzačov o zamestnanie z úradov práce a obnovovať vyše 30 hradov.



MPSVR už v roku 2020 avizovalo, že na pokračovanie nemá disponibilné zdroje, MK preto začalo hľadať alternatívne riešenia v spolupráci s MIRRI.