Rezort kultúry nespochybňuje potrebu rekonštrukcie budovy SND

Bratislava 28. augusta (TASR) - Ministerstvo kultúry (MK) SR nespochybňuje potrebu rekonštrukcie historickej budovy Slovenského národného divadla (SND), upozorňuje však na to, že sa naďalej vedie odborná diskusia o jej rozsahu. Rezort to uviedol v reakcii na utorkové (27. 8.) vyjadrenia bývalých členov vedenia SND, ktorí kritizovali výroky ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej (nominantka SNS) týkajúce sa opodstatnenosti rekonštrukcie.



Ministerstvo rovnako rozporuje tvrdenie bývalého generálneho riaditeľa SND Mateja Drličku, že ministerka svoje slová "o normálnom stave budovy" uviedla po jednej návšteve objektu, pričom túto obhliadku neavizovala vedeniu SND a ani si nevyžiadala detailné informácie k stavu objektu. "Toto tvrdenie sa nezhoduje so skutočnosťou, keďže naši odborní zamestnanci sa na obhliadku budovy nahlásili vopred písomne, a to už v pondelok 19. augusta. Návštevu budovy absolvovali pár dní pred tlačovou konferenciou Drličku a Bošňáka (bývalý ekonomický riaditeľ SND), konkrétne v piatok 23. augusta," uviedla hovorkyňa MK Petra Bačinská. "Na osobnom stretnutí si tiež vyžiadali detailné informácie o technicko-prevádzkovom stave budovy," dodala.



Bývalí členovia manažmentu národného divadla obvinili ministerku kultúry z nekompetentnosti na základe jej výrokov o rekonštrukcii historickej budovy SND. Spochybňovanie nevyhnutnosti obnovy vnímajú ako ignorovanie havarijného technického stavu a technológií divadla, zároveň ako degradáciu snáh viacerých vedení ministerstiev a expertov, ktorí sa príprave projektu obnovy venovali.