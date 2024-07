Vyzvali na nominovanie kandidátov do rady Fondu na podporu umenia

Bratislava 25. júla (TASR) - Ministerstvo kultúry (MK) SR vyzvalo samosprávy, aby nominovali kandidátov na člena rozšírenej rady Fondu na podporu umenia (FPU). Výzvu zverejnil rezort na svojom webe.



Šéfovia samospráv môžu nominovať kandidátov do 31. júla. "Z predložených návrhov starostov obcí, primátorov miest a predsedov samosprávnych krajov vymenuje ministerka kultúry SR Martina Šimkovičová jedného člena rady. Ostatné návrhy môže ministerka kultúry zohľadniť pri vymenovaní ďalších členov rady," uvádza rezort.



V rámci požiadaviek musí mať kandidát najmenej päťročnú odbornú prax v oblasti umenia, kultúry alebo kreatívneho priemyslu. Zároveň nesmie vykonávať funkciu politickej strany, vystupovať, resp. pôsobiť v jej prospech. Nesmie byť ani žiadateľom o poskytnutie finančných prostriedkov z FPU.



Bližšie informácie výzvy sú na webe MK.



Novela zákona o FPU s účinnosťou od 1. augusta mení doterajší systém pri schvaľovaní príspevkov. Finálne rozhodnutie o dotáciách prechádza z odborných hodnotiacich komisií na rozšírenú radu fondu, ktorá bude mať po novom 13 členov. Rada bude pri rozhodovaní prihliadať na stanovisko odbornej komisie, ktorá bude poradným orgánom rady, toto stanovisko však nebude pre ňu záväzné.



Siedmich členov rady bude menovať priamo minister kultúry, jedného vymenuje na návrh starostov obcí, primátorov miest a predsedov samosprávnych krajov. Princíp menovania zvyšných členov komisie zostáva zachovaný podľa doteraz platného znenia zákona.



Novela rozširuje i rozsah účelov, na ktoré fond poskytuje financie, a to na podporu obnovy, modernizácie a infraštruktúry kultúrnych objektov a podporu tradičnej ľudovej kultúry.



Zvýši sa tiež počet členov dozornej rady z troch na piatich, troch bude menovať a odvolávať minister kultúry, dvoch členov bude menovať a odvolávať v tajnom hlasovaní rada fondu.



Novelu zákona o FPU schválili poslanci Národnej rady SR v prvej polovici júna, keď prelomili veto vtedajšej prezidentky Zuzany Čaputovej. Tá zákon vrátila do parlamentu, keďže v ňom videla rozpor s ústavou a ohrozenie slobody umenia.